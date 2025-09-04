Elhunyt a divatvilág legendája, 91 évesen meghalt Giorgio Armani

A Giorgio Armani Group csütörtökön jelentette be alapítója és meghatározó alakja, Giorgio Armani halálát. A 91 éves divattervező, aki a modern olasz stílus és elegancia megtestesítője volt, hosszabb ideje betegeskedett.

Armani, akit gyakran "Re Giorgio" (György király) néven emlegettek, kivételes módon ötvözte a tervezői tehetséget az üzleti érzékkel. Az általa vezetett vállalat éves forgalma elérte a 2,3 milliárd eurót (2,7 milliárd dollárt).

Egészségi állapota miatt júniusban először fordult elő pályafutása során, hogy kénytelen volt kihagyni a milánói férfi divathéten tartott bemutatóját.

A tervező híres volt arról, hogy személyesen felügyelte kollekciói minden részletét és vállalkozása minden aspektusát, a reklámkampányoktól kezdve a kifutóra lépő modellek hajának igazításáig.

A közlemény szerint szombaton és vasárnap Milánóban ravatalozzák fel, majd egy későbbi, meg nem nevezett időpontban tartják a magántemetést.

Az Armani márka mögötti társaság, a Giorgio Armani S.p.A., magántulajdonban van (Giorgio Armani az egyedüli tulajdonos), és nem jegyzik egyetlen tőzsdén sem. A Giorgio Armani S.p.A. (Armani Group) magántulajdonú olasz luxuscég, amely a Giorgio Armani, Emporio Armani és Armani Exchange fő divatvonalakat, valamint licencelt üzletágakat (parfüm: L’Oréal, szemüveg: EssilorLuxottica) fogja össze.

Címlapkép: Giorgio Armani olasz divattervező a kifutón az Emporio Armani divatház 2023/2024-es őszi-téli kollekciójának bemutatóján a milánói divathéten 2023. február 23-án. Forrása: MTI/EPA/Matteo Bazzi