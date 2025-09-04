Felgyorsítaná a repülőgépek engedélyezését az amerikai légügyi hatóság, jól járhat a Boeing

Az Amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) a kereskedelmi repülőgépek tanúsítási folyamatának felgyorsítását célzó változtatásokat tervez bevezetni, jelentette be a Trump-adminisztráció csütörtökön.

Az FAA december végéig tervezi előterjeszteni javaslatait, amelyek célja "a kereskedelmi repülőgépek és hajtóműrendszerek tanúsítási szabványainak modernizálása". A hatóság szerint a kezdeményezés deregulációs jellegű lesz, csökkentve a tanúsítási folyamat során szükséges "mentességek, különleges feltételek és biztonsági egyenértékűségi megállapítások" számát.

Mike Whitaker, az FAA korábbi vezetője decemberben nyilatkozta a Reutersnek, hogy

a hatóság szeretné egyszerűsíteni és hatékonyabbá tenni a folyamatot.

A légügyi hatóság várakozásai szerint a javaslat "csökkenti az új és módosított termékek tanúsítási költségeit és időtartamát mind az ipar, mind az FAA számára, miközben fenntartja vagy növeli a biztonsági szintet". Az FAA emellett harmonizálni kívánja szabályozását a nemzetközi szabványokkal.

A Boeing korábban azt remélte, hogy a 737 MAX 7 típusra már 2022-ben tanúsítványt kaphat, de számos problémával szembesült. A vállalat januárban visszavonta biztonsági mentességi kérelmét, amely egy hajtómű-jégtelenítési problémát érintett. A Boeing júliusban közölte, hogy a MAX 7 tanúsítványát csak jövőre várja.

A MAX 7 tanúsítványa szükséges feltétele a nagyobb MAX 10 típus FAA általi jóváhagyásának. A United Airlines korábban azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy a MAX 10 típust a jóváhagyás körüli bizonytalanságok miatt esetleg csak 2027-ben vagy 2028-ban kaphatja meg.

Forrás: Reuters