Goldman Sachs: az arany akár 5000 dollárig is emelkedhet
Goldman Sachs: az arany akár 5000 dollárig is emelkedhet

Portfolio
A Goldman Sachs szerint az arany árfolyama akár az 5000 dolláros unciánkénti szintet is megközelítheti, ha a Federal Reserve függetlensége sérül, és a befektetők a kötvényekből részben az arany felé fordulnak.

A Goldman Sachs elemzői szerint az arany előtt még jelentős emelkedési potenciál áll, különösen abban az esetben, ha az amerikai jegybank iránti bizalom megrendül.

Egy ilyen forgatókönyvben magasabb infláció, gyengülő részvény- és kötvénypiac, valamint a dollár tartalékvaluta-szerepének eróziója is bekövetkezhet.

A bank alapforgatókönyve szerint az arany ára 2026 közepére 4 000 dollárig emelkedhet, míg egy szélsőségesebb kockázati szcenárióban 4 500 dollárig.

Ha a magántulajdonban lévő amerikai államkötvények mindössze 1%-a áramlana át aranyba, az árfolyam közel 5000 dollárra emelkedhetne.

A lendületet a jegybankok vásárlásai, a kamatcsökkentési várakozások és az a politikai bizonytalanság táplálja, amelyet Donald Trump Fed fölötti nagyobb befolyási kísérlete okoz. A Goldman elemzői szerint mindezek miatt az arany jelenleg a legbiztosabb hosszú távú befektetési ajánlás a nyersanyagpiacon.

Az arany árfolyama idén már 34 százalékot emelkedett.

GettyImages investor 1436767579-árfolyam-befektető-elemzés-grafikon-kereskedés-laptop-pénzügy-részvény-részvényárfolyam-tőzsde
Üzlet
Kitart a jó hangulat a világ tőzsdéin
Pénzcentrum
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
