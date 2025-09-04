Goldman Sachs: az arany akár 5000 dollárig is emelkedhet

A Goldman Sachs elemzői szerint az arany előtt még jelentős emelkedési potenciál áll, különösen abban az esetben, ha az amerikai jegybank iránti bizalom megrendül.
Egy ilyen forgatókönyvben magasabb infláció, gyengülő részvény- és kötvénypiac, valamint a dollár tartalékvaluta-szerepének eróziója is bekövetkezhet.
A bank alapforgatókönyve szerint az arany ára 2026 közepére 4 000 dollárig emelkedhet, míg egy szélsőségesebb kockázati szcenárióban 4 500 dollárig.
Ha a magántulajdonban lévő amerikai államkötvények mindössze 1%-a áramlana át aranyba, az árfolyam közel 5000 dollárra emelkedhetne.
A lendületet a jegybankok vásárlásai, a kamatcsökkentési várakozások és az a politikai bizonytalanság táplálja, amelyet Donald Trump Fed fölötti nagyobb befolyási kísérlete okoz. A Goldman elemzői szerint mindezek miatt az arany jelenleg a legbiztosabb hosszú távú befektetési ajánlás a nyersanyagpiacon.
Az arany árfolyama idén már 34 százalékot emelkedett.
Címlapkép forrása: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images
Az ukrán elnök meghökkentő kijelentése: katonák millióit kellene Putyinnak bevetnie a céljai eléréséhez
Hatalmas áldozatot követelhet még a háború az oroszoktól.
Egy teljes szakmát lázba hozott az Otthon Start, tényleg durva lakásdrágulás fenyeget
Nagyon tart a hitelektől a lakosság, szabályváltozásokat sürgetnek a hitelközvetítők.
Trump hatalmas ígéretet tett az európai országnak
Ez Putyinnak nem fog tetszeni.
Kiszivárgott: titokban készül az Apple forradalmi újítása, mindent telefont érinthet
Olyan Siri jön, ami felveszi a versenyt a ChatGPT-vel.
Megtámadták Izraelt: hiperszonikus rakétát lőttek ki Jeruzsálemre
Megszólaltak a szirénák.
Hihetetlen összegért adják el a részvényeiket: 500 milliárd dolláros értékelésnél tart a mesterséges intelligencia óriása
Nagy és különleges kiárusításra készül a ChatGPT gyártója.
Fordult a kocka: most már jobban járnak azok, akik nem váltanak munkahelyet Amerikában
Hatodik hónapja megéri maradni, de ez rossz előjel az amerikai gazdaságról.
Soha nem volt még ilyen Amerika történelmében - Donald Trump ezt is elérte
250 év alatt nem történt ilyen.
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.