"Haldoklik" a világ egyik legnagyobb és legidősebb jéghegye: darabokra hullik és megsemmisül

Portfolio
Az A23a, az egyik legnagyobb és legidősebb jéghegy, amely közel 40 éve szakadt le az Antarktiszról. Várhatóan a jéghegy végleg feldarabolódik a melegebb vizeken, és néhány héten belül teljesen eltűnik - írta meg a The Guardian.

A kolosszális jéghegy, amely idén év elején még közel egy billió tonnát nyomott és több mint kétszer akkora volt, mint Nagy-London, mára eredeti méretének kevesebb mint felére zsugorodott. Jelenlegi kiterjedése 1770 négyzetkilométer, szélessége pedig 60 kilométer a Copernicus műholdas felvételei alapján.

Az elmúlt hetekben hatalmas,

egyenként mintegy 400 négyzetkilométeres darabok szakadtak le róla, miközben kisebb, de a hajózásra még mindig veszélyt jelentő jégtömbök borítják a környező vizeket.

"Elég drámai módon töredezik szét, ahogy egyre északabbra sodródik", nyilatkozta Andrew Meijers, a Brit Antarktiszi Kutatóintézet fizikai oceanográfusa.

Azt mondanám, hogy a végét járja... gyakorlatilag elrohad alulról. A víz sokkal melegebb annál, hogy fennmaradhasson. Folyamatosan olvad, és várhatóan néhány héten belül már nem lesz azonosítható.

Az A23a 1986-ban vált le az antarktiszi jégről, de hamar megfeneklett a Weddell-tengeren, ahol több mint 30 évig a tengerfenékhez rögzülve maradt. 2020-ban végül elszabadult, és az erőteljes Antarktiszi Cirkumpoláris-áramlat a "jéghegy-folyosón" keresztül a Dél-Atlanti-óceánba sodorta.

Március körül a távoli Dél-Georgia-sziget sekély vizeiben futott zátonyra, ami aggodalmat keltett, hogy megzavarhatja a pingvinek és fókák táplálkozását, de májusban elmozdult és továbbhaladt.

A szigetet megkerülve és észak felé haladva az utóbbi hetekben a jéghegy felgyorsult, néha napi 20 kilométert is megtéve. Az egyre melegebb vizeknek kitéve és hatalmas hullámok által ostromolva az A23a gyorsan szétesett.

A tudósokat meglepte, hogy a jéghegy milyen sokáig maradt egyben. "A legtöbb jéghegy nem jut el idáig. Ez különösen nagy volt, ezért tovább tartott és messzebbre jutott, mint mások", magyarázta Meijers. A jéghegyek leválása természetes folyamat, de a tudósok szerint az Antarktiszról leváló jéghegyek száma növekszik, valószínűleg az ember által okozott éghajlatváltozás következtében.

