Kína beavatkozna a részvénypiacon, elindult a korrekció a tőzsdéken
Portfolio
A kínai tőzsde az elmúlt hetekben nagyot emelkedett, a helyi hatóságok attól tartanak, hogy a spekuláció és a túlzott kockázatvállalás újabb összeomláshoz vezethet, mint 2015-ben. A pénzügyi felügyelet ezért többféle hűtő intézkedést fontolgat, hogy fékezze a lendületet és stabilabb növekedési pályára állítsa a piacot, a Bloombergen megjelent hírre esnek ma a kínai részvénypiacok.
A kínai pénzügyi szabályozók aggódnak a részvénypiac gyors, több mint 20%-os emelkedése miatt, amely augusztus óta 1,2 billió dollárnyi tőkepiaci növekedést hozott.

Az elmúlt hetekben olyan javaslatok kerültek az illetékes döntéshozók elé, amelyek a shortolási korlátozások lazítását és a spekulatív kereskedés visszafogását célozzák. A cél, hogy elkerüljék a kisbefektetők súlyos veszteségeit egy hirtelen piaci fordulat esetén, és fenntarthatóbb emelkedést biztosítsanak.

A 2015-ös tőzsdekrach rossz emlékei és a gazdasági nehézségek, defláció, ingatlanpiaci válság, amerikai vámfenyegetések, óvatosságra intik a döntéshozókat. Az elmúlt hónapban meredeken nőtt az új befektetői számlák száma, a tőkeáttételes kereskedés rekordot döntött, és a közösségi médiát is ellepték a tőzsdei tippeket kínáló oldalak. A hatóságok ezért bankokat és brókercégeket is bevontak a folyamat fékezésébe, sőt, a WeChat ígéretet tett arra, hogy korlátozza az illegális részvényajánlásokat.

Bár egyelőre nem világos, mely intézkedések lépnek életbe, a jelek szerint a felügyelet elszánt a stabilitás fenntartásában, hogy a tőzsde ne újabb buborékkal, hanem tartós és reális növekedéssel támogassa a gazdaság élénkülését.

A hírre ma a vezető kínai részvényindexek 1-2,4 százalék közötti mértékben estek.

