Kitart a jó hangulat a világ tőzsdéin

Milliárdokat kerestek Trump fiai a tőzsdén
Donald Trump elnök két idősebb fia, Eric Trump és Donald Trump Jr. milliárdos nyereséghez jutott a Nasdaq-on debütáló American Bitcoin részvényekkel, írja a Reuters.
Szigorít a Nasdaq a részvénycsalások miatt
A Nasdaq szigorítja a kis cégek tőzsdei bevezetésére és kereskedésére vonatkozó szabályokat, miután elszaporodtak a kínai vállalatokhoz köthető pump and dump csalások, amelyekben befektetők milliárdokat veszítettek, írja a Financial Times.
Goldman Sachs: az arany akár 5 000 dollárig is emelkedhet
A Goldman Sachs szerint az arany árfolyama akár az 5 000 dolláros unciánkénti szintet is megközelítheti, ha a Federal Reserve függetlensége sérül, és a befektetők a kötvényekből részben az arany felé fordulnak.
Kína beavatkozna a részvénypiacon, elindult a korrekció a tőzsdéken
A kínai tőzsde az elmúlt hetekben nagyot emelkedett, a helyi hatóságok attól tartanak, hogy a spekuláció és a túlzott kockázatvállalás újabb összeomláshoz vezethet, mint 2015-ben. A pénzügyi felügyelet ezért többféle hűtő intézkedést fontolgat, hogy fékezze a lendületet és stabilabb növekedési pályára állítsa a piacot, a Bloombergen megjelent hírre esnek ma a kínai részvénypiacok.
Folytatódhat az emelkedés Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,58 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,4 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,12 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,25 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,12 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,15 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a kiskereskedelem júliusi adata jelenik meg itthon, amivel már a harmadik negyedéves gazdasági aktivitásról kapunk egy kis részletet. Amerikában pedig a szokás szerint szerdán érkező havi ADP munkaerőpiaci index ezúttal egy napot csúszik a hétfői szünnap miatt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,7 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 35,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 271,23
|-0,1%
|-0,6%
|3,9%
|6,4%
|10,6%
|60,0%
|S&P 500
|6 448,26
|0,5%
|-0,5%
|3,4%
|9,6%
|16,6%
|86,6%
|Nasdaq
|23 414,84
|0,8%
|-0,6%
|2,9%
|11,4%
|23,5%
|98,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|41 938,89
|-0,9%
|-1,4%
|2,8%
|5,1%
|8,4%
|78,7%
|Hang Seng
|25 343,43
|-0,6%
|0,6%
|3,4%
|26,3%
|43,6%
|1,3%
|CSI 300
|4 459,83
|-0,7%
|1,7%
|10,0%
|13,3%
|36,2%
|-7,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 594,8
|0,5%
|-1,9%
|0,7%
|18,5%
|25,9%
|80,7%
|CAC
|7 719,71
|0,9%
|-0,3%
|2,3%
|4,6%
|1,9%
|54,1%
|FTSE
|9 177,99
|0,7%
|-0,8%
|1,2%
|12,3%
|10,6%
|56,9%
|FTSE MIB
|41 784,66
|0,1%
|-1,3%
|4,6%
|22,2%
|23,4%
|113,7%
|IBEX
|14 789,4
|0,6%
|-1,5%
|4,7%
|27,5%
|31,1%
|111,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|103 127,6
|0,3%
|-1,1%
|2,6%
|30,0%
|41,3%
|196,5%
|ATX
|4 596,57
|0,1%
|-1,2%
|3,1%
|25,5%
|25,9%
|107,5%
|PX
|2 259,88
|0,0%
|-1,2%
|2,0%
|28,4%
|42,0%
|150,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 100
|0,8%
|0,3%
|6,2%
|38,8%
|64,9%
|196,6%
|Mol
|2 888
|-0,1%
|-2,6%
|-4,4%
|5,8%
|5,8%
|72,4%
|Richter
|10 330
|-0,6%
|-1,8%
|-0,7%
|-0,7%
|-3,8%
|43,9%
|Magyar Telekom
|1 892
|-0,5%
|-3,2%
|8,9%
|48,5%
|84,8%
|425,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,36
|-2,4%
|-0,2%
|-5,9%
|-11,2%
|-9,7%
|55,6%
|Brent
|69,19
|0,0%
|1,6%
|-0,8%
|-7,4%
|-6,6%
|56,8%
|Arany
|3 563,05
|1,5%
|5,1%
|6,4%
|35,7%
|43,6%
|84,1%
|Devizák
|EURHUF
|393,6500
|-0,3%
|-0,9%
|-1,1%
|-4,3%
|-0,1%
|9,7%
|USDHUF
|337,5059
|-0,3%
|-1,5%
|-2,0%
|-15,0%
|-5,4%
|11,4%
|GBPHUF
|453,8701
|-0,2%
|-1,2%
|-0,5%
|-8,8%
|-3,0%
|12,8%
|EURUSD
|1,1664
|0,0%
|0,6%
|0,9%
|12,6%
|5,6%
|-1,5%
|USDJPY
|148,0850
|0,0%
|0,1%
|0,0%
|-5,8%
|1,7%
|39,4%
|GBPUSD
|1,3433
|0,3%
|-0,2%
|1,3%
|7,3%
|2,6%
|1,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|111 759
|0,5%
|0,4%
|-1,3%
|18,4%
|94,4%
|1 000,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|0,0%
|0,7%
|0,9%
|-7,1%
|10,8%
|583,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,7
|-1,7%
|1,8%
|2,4%
|14,1%
|21,9%
|-650,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,22
|0,0%
|1,1%
|-0,3%
|9,1%
|12,3%
|197,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Hispanolistic
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
