  • Megjelenítés
Kitart a jó hangulat a világ tőzsdéin
Üzlet

Kitart a jó hangulat a világ tőzsdéin

Portfolio
A szerdai mérsékelt európai és amerikai részvénypiaci emelkedés után az ázsiai részvénypiacok csütörtökön emelkedtek, egyre nő a befektetői optimizmus azzal kapcsolatban, hogy az amerikai jegybank szeptemberben kamatcsökkentést hajt végre. Egy kivétel viszont a kínai piac, ott nagy esés volt ma, miután a Bloomberg arról számolt be, hogy az ország pénzügyi szabályozó hatóságai bizonyos korlátozásokat fontolgatnak a tőzsdei spekulációval kapcsolatban. Az előjelek alapvetően pozitívak az európai nyitásra.
Megosztás

Milliárdokat kerestek Trump fiai a tőzsdén

Donald Trump elnök két idősebb fia, Eric Trump és Donald Trump Jr. milliárdos nyereséghez jutott a Nasdaq-on debütáló American Bitcoin részvényekkel, írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Milliárdokat kerestek Trump fiai a tőzsdén
Megosztás

Szigorít a Nasdaq a részvénycsalások miatt

A Nasdaq szigorítja a kis cégek tőzsdei bevezetésére és kereskedésére vonatkozó szabályokat, miután elszaporodtak a kínai vállalatokhoz köthető pump and dump csalások, amelyekben befektetők milliárdokat veszítettek, írja a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Szigorít a Nasdaq a részvénycsalások miatt
Megosztás

Goldman Sachs: az arany akár 5 000 dollárig is emelkedhet

A Goldman Sachs szerint az arany árfolyama akár az 5 000 dolláros unciánkénti szintet is megközelítheti, ha a Federal Reserve függetlensége sérül, és a befektetők a kötvényekből részben az arany felé fordulnak.

Tovább a cikkhez
Goldman Sachs: az arany akár 5 000 dollárig is emelkedhet
Megosztás

Kína beavatkozna a részvénypiacon, elindult a korrekció a tőzsdéken

A kínai tőzsde az elmúlt hetekben nagyot emelkedett, a helyi hatóságok attól tartanak, hogy a spekuláció és a túlzott kockázatvállalás újabb összeomláshoz vezethet, mint 2015-ben. A pénzügyi felügyelet ezért többféle hűtő intézkedést fontolgat, hogy fékezze a lendületet és stabilabb növekedési pályára állítsa a piacot, a Bloombergen megjelent hírre esnek ma a kínai részvénypiacok.

Tovább a cikkhez
Kína beavatkozna a részvénypiacon, elindult a korrekció a tőzsdéken
Megosztás

Folytatódhat az emelkedés Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,58 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,4 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,12 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,25 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,12 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,15 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a kiskereskedelem júliusi adata jelenik meg itthon, amivel már a harmadik negyedéves gazdasági aktivitásról kapunk egy kis részletet. Amerikában pedig a szokás szerint szerdán érkező havi ADP munkaerőpiaci index ezúttal egy napot csúszik a hétfői szünnap miatt.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,7 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 35,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 271,23 -0,1% -0,6% 3,9% 6,4% 10,6% 60,0%
S&P 500 6 448,26 0,5% -0,5% 3,4% 9,6% 16,6% 86,6%
Nasdaq 23 414,84 0,8% -0,6% 2,9% 11,4% 23,5% 98,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 41 938,89 -0,9% -1,4% 2,8% 5,1% 8,4% 78,7%
Hang Seng 25 343,43 -0,6% 0,6% 3,4% 26,3% 43,6% 1,3%
CSI 300 4 459,83 -0,7% 1,7% 10,0% 13,3% 36,2% -7,4%
Európai részvényindexek              
DAX 23 594,8 0,5% -1,9% 0,7% 18,5% 25,9% 80,7%
CAC 7 719,71 0,9% -0,3% 2,3% 4,6% 1,9% 54,1%
FTSE 9 177,99 0,7% -0,8% 1,2% 12,3% 10,6% 56,9%
FTSE MIB 41 784,66 0,1% -1,3% 4,6% 22,2% 23,4% 113,7%
IBEX 14 789,4 0,6% -1,5% 4,7% 27,5% 31,1% 111,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 103 127,6 0,3% -1,1% 2,6% 30,0% 41,3% 196,5%
ATX 4 596,57 0,1% -1,2% 3,1% 25,5% 25,9% 107,5%
PX 2 259,88 0,0% -1,2% 2,0% 28,4% 42,0% 150,6%
Magyar blue chipek              
OTP 30 100 0,8% 0,3% 6,2% 38,8% 64,9% 196,6%
Mol 2 888 -0,1% -2,6% -4,4% 5,8% 5,8% 72,4%
Richter 10 330 -0,6% -1,8% -0,7% -0,7% -3,8% 43,9%
Magyar Telekom 1 892 -0,5% -3,2% 8,9% 48,5% 84,8% 425,6%
Nyersanyagok              
WTI 64,36 -2,4% -0,2% -5,9% -11,2% -9,7% 55,6%
Brent 69,19 0,0% 1,6% -0,8% -7,4% -6,6% 56,8%
Arany 3 563,05 1,5% 5,1% 6,4% 35,7% 43,6% 84,1%
Devizák              
EURHUF 393,6500 -0,3% -0,9% -1,1% -4,3% -0,1% 9,7%
USDHUF 337,5059 -0,3% -1,5% -2,0% -15,0% -5,4% 11,4%
GBPHUF 453,8701 -0,2% -1,2% -0,5% -8,8% -3,0% 12,8%
EURUSD 1,1664 0,0% 0,6% 0,9% 12,6% 5,6% -1,5%
USDJPY 148,0850 0,0% 0,1% 0,0% -5,8% 1,7% 39,4%
GBPUSD 1,3433 0,3% -0,2% 1,3% 7,3% 2,6% 1,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 111 759 0,5% 0,4% -1,3% 18,4% 94,4% 1 000,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,25 0,0% 0,7% 0,9% -7,1% 10,8% 583,8%
10 éves német állampapírhozam 2,7 -1,7% 1,8% 2,4% 14,1% 21,9% -650,6%
10 éves magyar állampapírhozam 7,22 0,0% 1,1% -0,3% 9,1% 12,3% 197,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Módosították a bankadót a keddi összeomlás után, így reagált az olasz tőzsde

Ez fájhat most igazán a magyar autósoknak

Mit tud Bulgária, amit Magyarország nem? Így lehet végigmenni az euróbevezetés rögös útján

Címlapkép forrása: Hispanolistic

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Eric Trump
Üzlet
Milliárdokat kerestek Trump fiai a tőzsdén
Pénzcentrum
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility