Meddig erősödhet még a forint? - Mutatjuk, mit várnak a profi befektetők

Rövid távon kissé pesszimistábbak, egyéves időtávon viszont valamivel optimistábbak lettek szeptember elején az alapkezelők a magyar tőzsde kilátásaira – derül ki a Portfolio havi rendszerességgel elkészített alapkezelői felméréséből. Megkérdeztük a profi befektetőket arról is, hogy mit várnak a forint piacán, kitarthat-e az erősödési hullám.

Történelmi csúcsokat döntögetett augusztusban a BUX, de a hónap második felében kezdődött korrekció eredményeként a hónapot csak valamivel több mint 1 százalékos emelkedéssel zárta a magyar tőzsde irányadó részvényeindexe. A nemzetközi befektetői hangulatot augusztus végén főként az amerikai gazdasági adatok, a Fed döntésével kapcsolatos várakozások, valamint a geopolitikai és vállalati hírek, például a negyedéves gyorsjelentések határozták meg.

A szeptemberi felmérésben résztvevő alapkezelők: Accorde Alapkezelő, Apelso Capital, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Generali Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

A magyar tőzsde kilátásai

Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan szeptember elején is arra számít a felmérésben résztvevők többsége, hogy 3 hónapos időtávon a BUX index teljesítménye 5 százalékos esés és 5 százalékos emelkedés között alakul. Augusztus elejéhez képest valamivel pesszimistábbak most az alapkezelők, míg akkor senki sem várt 5 százalékos meghaladó csökkenést az indexre, most van olyan válaszadó, aki 5 és 15 százalék közötti esésre számít rövid távon.