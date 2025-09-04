Milliárdok égtek el a részvénypiaci csalásokban, most lépett a tőzsde

A Nasdaq új intézkedéseket jelentett be a kisebb cégek jegyzési és kereskedési szabályainak szigorítása érdekében, válaszul a kínai vállalatok részvényeit érintő csalássorozatokra.
Az amerikai tőzsdefelügyelethez küldött bejelentés szerint a jövőben gyorsított eljárással függeszthetik fel és törölhetik a szabályokat megszegő kisebb cégeket, valamint emelik a minimális nyilvános részvényértéket 15 millió dollárra.
A döntést az motiválta, hogy az utóbbi hónapokban több, kis kapializációjú kínai részvény árfolyamát mesterségesen felhajtották, majd összeomlásuk során több mint 3,7 milliárd dollárnyi piaci érték tűnt el. A jelenség főként közösségi médián és üzenetküldő alkalmazásokon keresztül szerveződött. Az FBI szerint a bejelentett károsultak száma 300%-kal nőtt egy év alatt.
A Nasdaq szerint a kínai vállalatok esetében különösen nagy a kockázat, mert a nagybefektetők és bennfentesek túl nagy arányban birtokolják a részvényeket, így nincs megfelelő befektetői bázis a rendezett piaci kereskedéshez. Bár egyes elemzők szerint az új szabályok csak első lépésnek tekinthetők, az intézkedések célja egyértelmű: visszaszorítani a piaci manipulációt, és erősíteni a befektetői bizalmat.
Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
