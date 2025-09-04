  • Megjelenítés
Milliárdokat kerestek Trump fiai a tőzsdén
Üzlet

Milliárdokat kerestek Trump fiai a tőzsdén

Portfolio
Donald Trump elnök két idősebb fia, Eric Trump és Donald Trump Jr. milliárdos nyereséghez jutott a Nasdaq-on debütáló American Bitcoin részvényekkel, írja a Reuters.
Az American Bitcoin Corp, egy bitcoinbányász cég szerdán lépett tőzsdére a Nasdaq-on, a részvények árfolyama a kereskedés első napján több mint 16%-ot emelkedett.

A társaság közel 20%-át Eric Trump és Donald Trump Jr. birtokolja,

részesedésük a nap végén több mint 1,5 milliárd dollárt ért, a nap közbeni legmagasabb árfolyamon pedig 2,6 milliárdot.

Az American Bitcoin a friss tőzsdei kibocsátásból származó 2,1 milliárd dollárt új bitcoinok és bányagépek vásárlására kívánja fordítani.

Eric Trump szerint a kriptovaluták az utóbbi másfél évben a tevékenységének legalább felét adják, és büszke arra, hogy nemzetközi szinten is a kriptoipar egyik ismert arca lett.

A Trump család több kriptopiaci projektet is indított: az American Bitcoin mellett a World Liberty Financial, amely már 500 millió dolláros nyereséget hozott, illetve különböző mémcoinok és közös kezdeményezések olyan szereplőkkel, mint a Crypto.com.

Címlapkép forrása: Chan Long Hei/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

