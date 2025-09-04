  • Megjelenítés
Nagy lassulás a BYD-nál - Visszavágták az eladási terveket
Nagy lassulás a BYD-nál - Visszavágták az eladási terveket

A kínai elektromosautó-óriás, a BYD 16%-kal, 4,6 millió járműre vágta vissza idei értékesítési célját, miután az öt éve leglassabb növekedését és a verseny erősödését tapasztalja.

A BYD az év elején még 5,5 millió jármű eladását tűzte ki célul 2025-re, de a belső terveket többször is lefelé módosították, és a legutóbbi, beszállítóknak is közölt szám már csak 4,6 millió darab volt.

Ez csupán 7%-os növekedést jelentene a tavalyi évhez képest, ami a legalacsonyabb éves bővülés 2020 óta.

 A visszavágás hátterében a hazai kereslet gyengülése, a tartós ingatlanpiaci válság, valamint a Geely és a Leapmotor által felerősített árverseny állhat. A vállalat a múlt héten több mint három év óta először jelentett csökkenő profitot.

Miközben a Geely 90%-kal növelte eladásait a belépő kategóriában és megemelte idei célját 3 millió autóra, a BYD kénytelen volt visszafogni gyártását és elhalasztani kapacitásbővítési terveit.

Az elemzők már korábban is csökkentették várakozásaikat: a Deutsche Bank 4,7 millió, a Morningstar 4,8 millió darabra teszi az idei eladásokat. 

Az elmúlt években a BYD a globális autópiac egyik kulcsszereplőjévé vált, hiszen 2020 és 2024 között tízszeresére növelte elektromos és plug-in hibrid eladásait. Most azonban egyértelmű lassulás jelei mutatkoznak, különösen a hazai piacon, ahol bevételeinek közel 80%-át termeli.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

