Nagy üzletágeladást jelentett be a világ egyik legnagyobb biztosításközvetítő cége

Az Aon 2,7 milliárd dollárért eladja az NFP nevű vagyonkezelési üzletágát a Madison Dearborn Partners magántőke-társaságnak, hogy fő biztosításközvetítői tevékenységére összpontosíthasson - írja a Reuters.

Az Aon korábban, 2024 áprilisában vásárolta meg az NFP-t éppen a Madison Dearborntól egy jóval nagyobb, 13 milliárd dolláros ügylet keretében. Az akvizíció célja a biztosításközvetítés, vagyonkezelés és nyugdíjtanácsadás középpiaci szegmensének bővítése volt.

Az elemzők szerint a vagyonkezelés nem tartozott az Aon alaptevékenységei közé, mivel a vállalat hagyományosan a biztosításközvetítésre és kockázati tanácsadásra összpontosít. A biztosításközvetítők hidat képeznek a biztosítók és ügyfeleik között, segítve az ügyfeleket a legmegfelelőbb biztosítási konstrukció kiválasztásában.

Greg Case, az Aon vezérigazgatója szerint

ez a tranzakció megerősíti elkötelezettségünket az alapvető kockázati tőke- és humántőke-képességeink fejlesztése és növelése mellett.

Az ügylet keretében a Wealthspire Advisors, a Fiducient Advisors, a Newport Private Wealth és a kapcsolódó platformok visszakerülnek a chicagói székhelyű Madison Dearbornhoz. A tranzakció várhatóan az év utolsó negyedévében zárul le.

