  • Megjelenítés
Nagyon nincs jó napjuk a kriptovalutáknak
Üzlet

Nagyon nincs jó napjuk a kriptovalutáknak

Portfolio
Esnek a kriptovaluták a mai kereskedésben, a Bitcoin közel 2 százalékot, az Ether több mint 3 százalékot esett - közölte a Bloomberg.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Miközben a részvények és kötvények emelkednek a Fed várható kamatcsökkentése miatt, a kriptovaluták és a kapcsolódó részvények tovább estek csütörtökön.

A legnagyobb veszteségeket a Donald Trump családjához köthető tokenek és vállalatok szenvedték el,

amelyek korábban épp a Trump-féle kriptobarát politikának köszönhetően szárnyaltak.

Az ALT5 Sigma Corp. részvényei, amely a Trump-kapcsolatú World Liberty Financial decentralizált pénzügyi projekt WLFI tokenjét birtokolja, körülbelül 12%-kal zuhantak. A részvény az elmúlt héten több mint 50%-ot veszített értékéből. A WLFI token mintegy 25%-kal esett, és a debütálása óta körülbelül 50%-os veszteséget könyvelhetett el. Az Eric Trump érdekeltségébe tartozó American Bitcoin Corp. részvényei 22%-os mínuszban is jártak.

A hangulatot tovább rontja a digitális eszközöket birtokló nyilvános vállalatok (DAT-ok) esetleges szabályozási kockázata. Ezek a vállalatok az utóbbi hónapokban jelentek meg, és részvényeik meredeken emelkedtek, miután sok, korábban küszködő cég a kripto irányába fordult. A The Information csütörtökön arról számolt be, hogy a Nasdaq, ahol e vállalatok többsége jegyzett, egyes token-tulajdonos cégektől részvényesi jóváhagyást követel a tokenek vásárlására szolgáló részvénykibocsátások előtt. A részvénykibocsátások népszerű módszerré váltak a DAT-ok számára, hogy további forrásokat szerezzenek kriptovaluták vásárlására, anélkül hogy további adósságot vállalnának. Eddig 184 tőzsdén jegyzett vállalat jelentette be, hogy több mint 132 milliárd dollárt kíván bevonni különböző kriptovaluták vásárlására az Architect Partners pénzügyi tanácsadó cég adatai szerint. Az Ethert birtokló Sharplink Gaming 9,7%-kal, míg maga az Ether 3,3%-kal csökkent. A Solanát birtokló DeFi Technologies 4,6%-kal esett, miközben a Solana 3,8%-kal értékelődött le. A DAT-ok részvényárfolyamának csökkenése magával húzza az alapul szolgáló kriptovaluták árát is, mivel a befektetők újraszámolják, mennyit érnek a vállalatok mérlegében lévő tokenek.

Eközben a csütörtökön közzétett legfrissebb foglalkoztatási és munkanélküliségi adatok megerősítették a munkaerőpiac hűlését, ami a Fed közelgő kamatdöntése előtt óvatosságra inti a befektetőket.

A Bitcoin közel 2%-kal csökkent, 109 800 dollár körüli szintre, a kriptovaluta a tavalyi választások előtt még 69 000 dollár körül mozgott, míg augusztus 14-én érte el 125 000 dollár feletti történelmi csúcsát.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages investor 1436767579-árfolyam-befektető-elemzés-grafikon-kereskedés-laptop-pénzügy-részvény-részvényárfolyam-tőzsde
Üzlet
Kitart a jó hangulat a tőzsdéken
Pénzcentrum
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility