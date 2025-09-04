Nagyon nincs jó napjuk a kriptovalutáknak

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Miközben a részvények és kötvények emelkednek a Fed várható kamatcsökkentése miatt, a kriptovaluták és a kapcsolódó részvények tovább estek csütörtökön.

A legnagyobb veszteségeket a Donald Trump családjához köthető tokenek és vállalatok szenvedték el,

amelyek korábban épp a Trump-féle kriptobarát politikának köszönhetően szárnyaltak.

Az ALT5 Sigma Corp. részvényei, amely a Trump-kapcsolatú World Liberty Financial decentralizált pénzügyi projekt WLFI tokenjét birtokolja, körülbelül 12%-kal zuhantak. A részvény az elmúlt héten több mint 50%-ot veszített értékéből. A WLFI token mintegy 25%-kal esett, és a debütálása óta körülbelül 50%-os veszteséget könyvelhetett el. Az Eric Trump érdekeltségébe tartozó American Bitcoin Corp. részvényei 22%-os mínuszban is jártak.

A hangulatot tovább rontja a digitális eszközöket birtokló nyilvános vállalatok (DAT-ok) esetleges szabályozási kockázata. Ezek a vállalatok az utóbbi hónapokban jelentek meg, és részvényeik meredeken emelkedtek, miután sok, korábban küszködő cég a kripto irányába fordult. A The Information csütörtökön arról számolt be, hogy a Nasdaq, ahol e vállalatok többsége jegyzett, egyes token-tulajdonos cégektől részvényesi jóváhagyást követel a tokenek vásárlására szolgáló részvénykibocsátások előtt. A részvénykibocsátások népszerű módszerré váltak a DAT-ok számára, hogy további forrásokat szerezzenek kriptovaluták vásárlására, anélkül hogy további adósságot vállalnának. Eddig 184 tőzsdén jegyzett vállalat jelentette be, hogy több mint 132 milliárd dollárt kíván bevonni különböző kriptovaluták vásárlására az Architect Partners pénzügyi tanácsadó cég adatai szerint. Az Ethert birtokló Sharplink Gaming 9,7%-kal, míg maga az Ether 3,3%-kal csökkent. A Solanát birtokló DeFi Technologies 4,6%-kal esett, miközben a Solana 3,8%-kal értékelődött le. A DAT-ok részvényárfolyamának csökkenése magával húzza az alapul szolgáló kriptovaluták árát is, mivel a befektetők újraszámolják, mennyit érnek a vállalatok mérlegében lévő tokenek.

Eközben a csütörtökön közzétett legfrissebb foglalkoztatási és munkanélküliségi adatok megerősítették a munkaerőpiac hűlését, ami a Fed közelgő kamatdöntése előtt óvatosságra inti a befektetőket.

A Bitcoin közel 2%-kal csökkent, 109 800 dollár körüli szintre, a kriptovaluta a tavalyi választások előtt még 69 000 dollár körül mozgott, míg augusztus 14-én érte el 125 000 dollár feletti történelmi csúcsát.

Címlapkép forrása: Shutterstock

