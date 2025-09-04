Nekimegy Donald Trumpnak a szélenergia-óriás

Portfolio Energy Investment Forum 2025 A Portfolio Energy Investment Forum 2025 egyedülállóan értékes lehetőség a Magyarország előtt álló nagy energetikai kihívások és lehetőségek átbeszélésére, vezető döntéshozók, szakértők segítségével. Jöjjön el Ön is, és tapasztalja ezt meg személyesen a gyakorlatorientált szakmai konferenciánkon!

A Belügyminisztérium augusztus 22-én váratlanul elrendelte az Orsted számára a Rhode Island és Connecticut partjainál épülő Revolution Wind projekt építésének leállítását. A teljes engedélyekkel rendelkező beruházás már 80%-ban elkészült, és a tervek szerint több mint 350 ezer háztartást látna el árammal a két államban.

Az Orsted Columbia Kerületi Bíróságához fordult, kérve a leállítási utasítás hatályon kívül helyezését,

amelyet "jogellenesnek" és "rosszhiszeműen kiadottnak" nevezett.

A Revolution Wind projekt közel egy évtizeden át tartó, több százmillió dolláros környezetvédelmi és biztonsági vizsgálatokon esett át az Orsted keresetlevele szerint. A szövetségi ügynökségek több ezer oldalnyi adat alapján egyhangúlag arra a következtetésre jutottak, hogy a projekt "környezetvédelmi szempontból megfelelő, biztonságos és összhangban áll a szövetségi jogszabályokkal" - állítja a vállalat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images