  • Megjelenítés
Óriási változás jön a Hatoslottónál mától
Üzlet

Óriási változás jön a Hatoslottónál mától

Portfolio
Megújult a Hatoslottó. Az eddigi heti egy helyett szeptember 4-től kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás.

Ma már gyorsabb eredményekre, dinamikusabb játékokra vágynak azok, akik szerencsejátékokkal játszanak. Ez a játékosi igény az, ami miatt – a tradíciók megőrzése mellett – a heti kétszeri sorsolásról döntött a Szerencsejáték Zrt.

A megújuláshoz kapcsolódóan a játékosok – a fejlesztésekhez igazodva - egy új segédszelvényen tudják beikszelni kiválasztott számaikat és szeptember 1-jétől - a korábbi heti, illetve ötheti feladás helyett – az egyszeri játékba küldés mellett több sorsolásra (2, 5, 10) is lehetőségük lesz feladni a játékot.

A változtatáson közel 90 ember dolgozott mintegy 15 hónapon keresztül és összesen 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség – olvasható a Szerencsjáték Zrt. közleményében.

A heti kétszeri sorsolás nem befolyásolja a Hatoslottó szelvény árát,

egy mező feladása továbbra is 400 forintba kerül és az adott sorsolásra – csütörtökre vagy vasárnapra – érvényes, annak függvényében, hogy mikor küldjük játékba.

A Hatoslottó Magyarország második legismertebb lottójátéka, amelyet a felnőtt lakosság mintegy 95 százaléka ismer. A Hatoslottó elmúlt 37 évének mérlege: 1739 sorsolás, közel 400, évente átlagosan 10 telitalálat, és több mint 3,1 milliárd forint az eddig elért legnagyobb összegű nyeremény.

Kapcsolódó cikkünk

Elképesztő mértékben felpörög a sportfogadás-biznisz

Hatalmas változás a Hatoslottóban: megszűnik a megszokott rendszer, így alakul át a játék

Közel 4 milliárd forintot lehet már nyerni Magyarországon

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages investor 1436767579-árfolyam-befektető-elemzés-grafikon-kereskedés-laptop-pénzügy-részvény-részvényárfolyam-tőzsde
Üzlet
Kitart a jó hangulat az európai tőzsdéken
Pénzcentrum
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility