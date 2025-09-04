Óriási változás jön a Hatoslottónál mától

Megújult a Hatoslottó. Az eddigi heti egy helyett szeptember 4-től kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás.

Ma már gyorsabb eredményekre, dinamikusabb játékokra vágynak azok, akik szerencsejátékokkal játszanak. Ez a játékosi igény az, ami miatt – a tradíciók megőrzése mellett – a heti kétszeri sorsolásról döntött a Szerencsejáték Zrt.

A megújuláshoz kapcsolódóan a játékosok – a fejlesztésekhez igazodva - egy új segédszelvényen tudják beikszelni kiválasztott számaikat és szeptember 1-jétől - a korábbi heti, illetve ötheti feladás helyett – az egyszeri játékba küldés mellett több sorsolásra (2, 5, 10) is lehetőségük lesz feladni a játékot.

A változtatáson közel 90 ember dolgozott mintegy 15 hónapon keresztül és összesen 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség – olvasható a Szerencsjáték Zrt. közleményében.

A heti kétszeri sorsolás nem befolyásolja a Hatoslottó szelvény árát,

egy mező feladása továbbra is 400 forintba kerül és az adott sorsolásra – csütörtökre vagy vasárnapra – érvényes, annak függvényében, hogy mikor küldjük játékba.

A Hatoslottó Magyarország második legismertebb lottójátéka, amelyet a felnőtt lakosság mintegy 95 százaléka ismer. A Hatoslottó elmúlt 37 évének mérlege: 1739 sorsolás, közel 400, évente átlagosan 10 telitalálat, és több mint 3,1 milliárd forint az eddig elért legnagyobb összegű nyeremény.

Címlapkép forrása: Portfolio