Radikális változás jön az iPhone-oknál, minden eddiginél vékonyabb telefont is piacra dobhat az Apple

Az Apple szeptember 9-én, helyi idő szerint 10 órakor tartja következő hardverbemutatóját, ahol

várhatóan leleplezi az iPhone 17 termékcsaládot, valamint az Apple Watch és AirPods frissített változatait.

A Techcrunch szerint az iPhone 17 jelentős átalakításon eshet át, hogy jobban hasonlítson a Pro modellekhez. A pletykák szerint nagyobb, 6,3 hüvelykes képernyőt kaphat (0,2 hüvelykkel nagyobbat, mint az iPhone 16), valamint 120 Hz-es kijelzőt a jelenlegi 60 Hz helyett. Az előlapi kamera felbontása 24 megapixelre növekedhet, és új színekben - lila és zöld - is elérhető lesz.

A Pro modellek hátlapján látványos változások várhatók: a három hátsó kamera egy szélességében végigfutó téglalapban kaphat helyet. Az Apple logó középre kerülhet a MagSafe töltő miatt. Érdekes módon az iPhone 17 Pro a titánium keret helyett alumíniumot kaphat, ami csökkentheti a költségeket és könnyebbé teheti a készüléket.

Az iPhone 17 Pro Max esetében kevesebb újítás várható, de a készülék valamivel vastagabb lehet, feltehetően a nagyobb akkumulátor miatt, ami jelentős előrelépés lenne.

Az árazást tekintve az iPhone 17 várhatóan 800 dollárba, a Pro Max pedig körülbelül 1250 dollárba kerülhet. A Pro modellek új színei között sötétkék és réz szerepelhet, áruk 1100 dollár körül alakulhat. Egy friss szivárogtatás szerint a Pro modelleknél megszűnhet a 128 GB-os változat, és csak 256 GB, 512 GB vagy 1 TB tárhellyel lesznek elérhetők.

A legtöbbet emlegetett pletyka szerint az Apple bemutathatja minden idők legvékonyabb telefonját, az iPhone Air-t, amely felválthatja az iPhone Plus modellt.

Ez az eszköz mindössze 5,5 mm vastag lehet, ami körülbelül 0,08 hüvelykkel vékonyabb a jelenlegi iPhone-oknál, és 6,6 hüvelykes képernyővel rendelkezhet.

A vékony kialakítás azonban kompromisszumokkal járhat: az Air csak egy hátsó kamerával rendelkezne a Plus két lencséje helyett. Egyes pletykák szerint az alján nem lenne elég hely hangszórónak, így az egyetlen hangforrás a felső fülhallgató lehetne. Az akkumulátor élettartama is kérdéses, de a hírek szerint külön megvásárolható akkumulátortokkal kompenzálhatják ezt. Az iPhone Air ára várhatóan 950 dollár körül alakul, bár egy újabb előrejelzés szerint 899 dollárba kerülhet a második kamera hiánya miatt.

Az Apple Watch Ultra 3 és Series 11 esetében a vérnyomásmérési képesség lehet a legizgalmasabb újítás, amely figyelmeztetné a felhasználókat, ha vérnyomásuk túl magas vagy túl alacsony. Az Apple alvási apnoé funkciót is fontolgat, de Bloomberg szerint ezek bevezetését elhalaszthatják további finomítások miatt. Az AirPods Pro 3 esetében karcsúbb kialakítás, érintésérzékeny vezérlés, kisebb fülhallgatók és vékonyabb tok várható. Az új H3 chip javíthatja az aktív zajszűrést és az adaptív hangzást.

Címlapkép forrása: Shutterstock