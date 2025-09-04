Rákkeltő ipari festékkel szennyezett currypor jutott Magyarországra, kiadták a figyelmeztetést

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Mild Madras Curry Powder

Márkája: TRS

Kiszerelés: 100 g

Holland kereskedő: Asia Express Food

Cikkszám: 4521

MMI: 01.02.2026

A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelynek használata élelmiszerekben tilos, mivel egészségkárosító hatású lehet. Az EFSA 2005-ben a Rodamin B-t potenciálisan genotoxikusnak és rákkeltőnek minősítette.

Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy aki a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, az ne fogyassza el!

