Rettegett gyógyíthatatlan betegségre is jó lehet a Novo Nordisk csodagyógyszere

Dán egészségügyi nyilvántartások elemzése során a kutatók meglepő összefüggést fedeztek fel: azok a cukorbetegek, akik a Novo Nordisk Victoza nevű készítményét vagy hasonló GLP-1 gyógyszereket használtak, észrevehetően alacsonyabb arányban kaptak demenciát, mint más terápiát alkalmazó társaik. A kétéves injekciós kezelés után körülbelül 20%-kal alacsonyabb volt a demencia diagnózis kockázata.

Martin Holst Lange, a gyógyszergyártó tudományos igazgatója szerint ez önmagában még nem bizonyíték, de felkeltette a cég figyelmét. A Novo Nordisk már korábban is vizsgálta, hogy újabb GLP-1 gyógyszerei segíthetnek-e az elhízással összefüggő szív-, máj- és ízületi betegségekben.

A dán adatok elemzése után úgy döntöttek, hogy az Alzheimer-kórra gyakorolt hatást is tesztelik.

A klinikai vizsgálatok eredményei idén ősszel várhatók, és ha a remények beigazolódnak, a GLP-1 gyógyszerek forradalmasíthatják az Alzheimer-kór kezelését. Bár az eredmény korántsem garantált, a siker hatalmas nyereséget hozhat. A UBS Group AG elemzői szerint 10% esély van arra, hogy a vállalat évi 15 milliárd dolláros többletbevételre tehet szert az Alzheimer-kezelésből.

Az Alzheimer-kór közismerten nehéz területe a gyógyszerfejlesztésnek, ahol évek során több száz ígéretes vizsgálat vallott kudarcot. Bár történtek előrelépések, még mindig nincs olyan gyógyszer, amely megelőzné vagy visszafordítaná a betegséget. Az amerikai szabályozó hatóságok által az elmúlt három évben jóváhagyott két új gyógyszer csak mintegy egyharmadával lassítja a betegség előrehaladását, és ritka, de néha halálos agyvérzést okozhatnak.

A vállalat az Ozempic tablettás változatát (szemaglutid) több mint 3500, enyhe Alzheimer-kórban szenvedő betegen teszteli, és az eredményeket december elején mutatják be San Diegóban.

A jelenleg elérhető gyógyszerek az amiloid ellen küzdenek, amely toxikus fehérjecsomók formájában halmozódik fel az Alzheimer-kóros betegek agyában. A szemaglutid más megközelítést alkalmaz: a GLP-1 nevű bélhormont utánozva csökkentheti a gyulladást és megváltoztathatja az agy cukorfelhasználását. Több tanulmány is kimutatta, hogy a cukorbetegeknél nagyobb valószínűséggel fejlődik ki demencia, így ez az összefüggés logikusnak tűnik.

A Novo Nordisk számára az egyik lehetséges kihívás a vizsgálatok szerkezetében rejlik. Költséges és bonyolult lett volna reprodukálni azokat a valós körülményeket, amelyek között a felmérések szerint a GLP-1 gyógyszerek csökkenthetik az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát. Ehelyett a vállalat azt vizsgálja, hogy a gyógyszer lassíthatja-e a betegség előrehaladását olyan betegeknél, akiknél már kimutatható az amiloid jelenléte az agyban.

A Novo Nordisknak nagy szüksége lenne a tesztek sikerére, a cég idén kétszer is csökkentette növekedési előrejelzését, miközben az olcsóbb gyógyszertári változatokkal és az Eli Lilly erősebb készítményeivel versenyez a GLP-1 piacon. A Novo részvényei az elmúlt 12 hónapban körülbelül 60%-kal estek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images