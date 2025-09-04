Súlyos időjárási összeomlás fenyegeti Európát, rettentő hideg telek jöhetnek

Miközben a legtöbben a klímaváltozásra melegedéssel járó folyamatként készülnek, kevesen számolnak azzal a lehetőséggel, hogy

Európában fagyos telek és száraz nyarak következhetnek be.

Ez a forgatókönyv az Atlanti-óceán áramlási rendszere, az AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) a gyengülésével valósulhat meg.

Az AMOC egy létfontosságú óceáni áramlásrendszer, amely meleg vizet szállít északra, majd hideg vízzel tér vissza délre. Ez a hőátadás teszi Nyugat-Európát jóval enyhébbé, mint más, azonos szélességi fokon fekvő területeket, például Szibériát. Az áramlás emellett befolyásolja a globális csapadékeloszlást és a fitoplanktonok elterjedését is, ami hatással van a halállományra és a tengeri biodiverzitásra. A fosszilis tüzelőanyagok égetésével az emberiség veszélybe sodorta ezt a hatalmas tengeri szállítószalagot. Az AMOC működését a hőmérséklet és a sótartalom vezérli, így az óceánok felmelegedése és a grönlandi jégtakaró olvadásából származó édesvíz beáramlása gyengítheti a rendszert.

A tudósok szerint elérhetünk egy olyan pontot, ahol visszacsatolási hurkok veszik át az irányítást, és hirtelen változást okoznak a rendszerben – az AMOC összeomlását.

Jelentős bizonytalanság övezi, hogy milyen globális felmelegedési szintnél kezdődnek visszafordíthatatlan változások, és milyen időtávon következhet be a leállás.

Az adatgyűjtés csak 2004-ben kezdődött, így nehéz elkülöníteni a hosszú távú trendeket a rövid távú változékonyságtól. A tanulmányok – mint például egy 2025 januári cikk, amely szerint az AMOC nem lassult az elmúlt 60 évben, és egy 2018-as tanulmány, amely szerint igen – klímamodelleket használnak a hiányok kitöltésére.

A tudósok egyetértenek abban, hogy az AMOC képes összeomlani – az elmúlt 70 ezer év során többször is hirtelen váltott a gyenge és erős állapotok között – és hogy a hatás katasztrofális lenne. Egy gyengült AMOC óriási következményekkel járna a bolygó számára, például zordabb európai telekkel (akár -20°C Amszterdamban), gyorsuló tengerszint-emelkedéssel és erősebb hurrikánokkal.

Egy közelmúltbeli, az Environmental Research Letters folyóiratban megjelent tanulmány 2100-on túlra tekint, és klímamodelleket használ a különböző kibocsátási forgatókönyvek 2300-ig és 2500-ig történő előrejelzésére. Ha a szén-dioxid-kibocsátás továbbra is növekszik, az előrejelzések 70%-a szerint az AMOC 2300-ra összeomlik. Ha betartjuk a Párizsi Megállapodás ígéreteit, akkor is 25% az összeomlás valószínűsége.

