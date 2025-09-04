Történelmi pillanat: tech-milliárdosok kaptak meghívást a Fehér Házba, de egy kulcsfigura nem lesz ott

Donald Trump több mint két tucat technológiai és üzleti vezetőt lát vendégül csütörtökön a Fehér Ház nemrég felújított Rózsakertjében.

A meghívottak között szerepel Mark Zuckerberg, a Meta alapítója, Tim Cook, az Apple vezérigazgatója, Bill Gates, a Microsoft alapítója és Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója

- közölte egy fehér házi tisztviselő.

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezetője, aki korábban Trump tanácsadójaként szolgált, nem szerepel a meghívottak listáján. Musk az X platformon közölte, hogy "meghívást kapott, de sajnos nem tud részt venni. Egy képviselőm jelen lesz."

A találkozóra azt követően kerül sor, hogy a vezérigazgatók és technológiai vezetők részt vesznek egy mesterséges intelligenciáról szóló fehér házi eseményen, amelynek házigazdája Melania Trump.

A vendéglistán további nevek is szerepelnek, köztük Sundar Pichai (Google), Safra Catz (Oracle), David Limp (Blue Origin), Sanjay Mehrotra (Micron Technology) és Greg Brockman (OpenAI), valamint Satya Nadella (Microsoft), Vivek Ranadive (Sacramento Kings), Shyam Sankar (Palantir), Alexandr Wang (Meta) és Lisa Su (AMD).

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images