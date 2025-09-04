  • Megjelenítés
Történelmi rakétabeszerzést adott le Amerika: csilingel a kassza a Lockheed Martinnál
Üzlet

Történelmi rakétabeszerzést adott le Amerika: csilingel a kassza a Lockheed Martinnál

Portfolio
Az amerikai hadsereg rekordösszegű, 9,8 milliárd dolláros szerződést kötött a Lockheed Martinnal közel 2000 darab fejlett Patriot rakéta gyártására - írta meg a Defense News.

A szerdán bejelentett megállapodás

a Lockheed Martin Missiles and Fire Control részlegének eddigi legnagyobb szerződése.

A 2024-2026-os költségvetési évekre szóló szerződés 1970 darab Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) elfogórakéta és a hozzá tartozó hardverek beszerzését tartalmazza az Egyesült Államok és szövetségesei számára.

A PAC-3 MSE közelmúltbeli harctéri teljesítménye bebizonyította, hogy nélkülözhetetlen képesség Amerika és szövetségesei számára világszerte"

- nyilatkozta Jason Reynolds, a Lockheed integrált légvédelmi és rakétavédelmi alelnöke a vállalat közleményében.

A Lockheed Martin közölte, hogy 2025-ben több mint 600 elfogórakétát tervez leszállítani, a gyártást pedig a belső beruházásoknak köszönhetően csaknem két évvel a szerződés odaítélése előtt felfuttatja.

A vállalat korábban azt nyilatkozta, hogy 2027-re évi 650 PAC-3 MSE rakéta gyártását tervezi elérni a jelenlegi évi 550 darabról. Reynolds júliusban elmondta, hogy a cég a hatékonyság növelésével akár évi 750 rakétára is növelhetné a kapacitást 2027-re, hosszabb távon pedig akár az évi 1000 darabot is meghaladhatja a termelés.

Kapcsolódó cikkünk

Fegyverkezik Európa: hamarosan csúcsmodern amerikai rakétákat gyárthat a Rheinmetall

Lezuhant az amerikai légierő legmodernebb csúcsgépe: most kiderültek a részletek

Európa legnagyobb lőszergyárát nyitja meg a Rheinmetall

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2184421669-állam-amerika-elnök-épület-fehér-ház-főváros-politika-történelem-zászló
Üzlet
Történelmi pillanat: tech-milliárdosok kaptak meghívást a Fehér Házba, de egy kulcsfigura nem lesz ott
Pénzcentrum
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility