Történelmi rakétabeszerzést adott le Amerika: csilingel a kassza a Lockheed Martinnál

A szerdán bejelentett megállapodás

a Lockheed Martin Missiles and Fire Control részlegének eddigi legnagyobb szerződése.

A 2024-2026-os költségvetési évekre szóló szerződés 1970 darab Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) elfogórakéta és a hozzá tartozó hardverek beszerzését tartalmazza az Egyesült Államok és szövetségesei számára.

A PAC-3 MSE közelmúltbeli harctéri teljesítménye bebizonyította, hogy nélkülözhetetlen képesség Amerika és szövetségesei számára világszerte"

- nyilatkozta Jason Reynolds, a Lockheed integrált légvédelmi és rakétavédelmi alelnöke a vállalat közleményében.

A Lockheed Martin közölte, hogy 2025-ben több mint 600 elfogórakétát tervez leszállítani, a gyártást pedig a belső beruházásoknak köszönhetően csaknem két évvel a szerződés odaítélése előtt felfuttatja.

A vállalat korábban azt nyilatkozta, hogy 2027-re évi 650 PAC-3 MSE rakéta gyártását tervezi elérni a jelenlegi évi 550 darabról. Reynolds júliusban elmondta, hogy a cég a hatékonyság növelésével akár évi 750 rakétára is növelhetné a kapacitást 2027-re, hosszabb távon pedig akár az évi 1000 darabot is meghaladhatja a termelés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images