Túl drága lett az étterem, inkább otthon főznek az emberek
Az otthoni főzés népszerűsége meghaladja a járvány alatti szintet, ami kedvez az élelmiszeripari vállalatoknak a jelenlegi gazdasági helyzetben - írta a Bloomberg.

A McCormick fűszergyártó vállalat a Barclas konferenciáján beszélt arról, hogy az étkezések mintegy 86%-át otthon készítik az emberek, ami két százalékponttal magasabb, mint a Covid-járvány idején.

Az élelmiszeripari vállalatok szerint az infláció és a vámok által felhajtott árak időszakában, különösen az éttermekben, a fogyasztók nagyobb értéket találnak a saját ételeik elkészítésében.

A Munkaügyi Statisztikai Hivatal adatai szerint az otthoni élelmiszerek árai 2,2%-kal emelkedtek az elmúlt évben, szemben az otthonon kívüli étkezés 3,9%-os drágulásával.

