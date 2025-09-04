  • Megjelenítés
Újabb vállalat szünteti meg teljesen a home office-t
Üzlet

Újabb vállalat szünteti meg teljesen a home office-t

Portfolio
David Ellison, a Paramount új vezetője bejelentette, hogy 2026 januárjától kötelező lesz a heti ötnapos irodai munkavégzés, miközben a vállalat jelentős költségcsökkentésre és elbocsátásokra készül - jelentette a Cnbc.

A Skydance által felvásárolt Paramount új vezérigazgatója és elnöke, David Ellison csütörtökön közölte a dolgozókkal, hogy

2026. január 5-től heti öt napot kell az irodában tölteniük.

A CNBC által megszerzett feljegyzés szerint azok az alkalmazottak, akik nem kívánnak alkalmazkodni az új rendhez, csütörtöktől szeptember 15-ig kérhetnek végkielégítést.

Ellison hangsúlyozta, hogy egy erősebb, összetartóbb és rugalmasabb szervezetet kívánnak építeni, ami különösen egy kreatív vállalkozásnál a személyes jelenléten alapul.

A lépés segíthet a Paramountnak csökkenteni létszámát a küszöbön álló leépítések előtt. A Variety beszámolója szerint a vállalat várhatóan 2000-3000 alkalmazottat bocsát el az egyesülés utáni költségcsökkentési intézkedések részeként, amelyekre előreláthatólag november elején kerül sor.

A Paramount összesen 2 milliárd dolláros költségcsökkentést tervez a konglomerátumnál a hirdetési bevételek csökkenése és a hagyományos kábeltelevíziós hálózatok iparági nehézségei miatt.

Ellison visszatérési tervének első fázisában a Los Angeles-i és New York-i alkalmazottak térnek vissza a teljes ötnapos munkahétre az új évben. A második fázis a Los Angelesen és New Yorkon kívüli irodákra, köztük a nemzetközi helyszínekre összpontosít majd. Az ezeken a helyszíneken dolgozók számára 2026-ban hasonló végkielégítési programot kínálnak.

Címlapkép forrása: Justin Paget Photography Ltd

