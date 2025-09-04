  • Megjelenítés
Változik a rendszer a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalásánál
Üzlet

Változik a rendszer a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalásánál

MTI
Változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere 2025. október 1-jétől.

A szakorvos által visszarendelt betegeknek 2025. október 1-jétől a szakorvos ír beutalót.

Ez azt jelenti, hogy ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamennie a háziorvoshoz új beutalóért. A betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell időpontot foglalniuk.

Amennyiben a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismertté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is.

Ezzel a kontrollvizsgálatok is elérhetőek lesznek az időpontfoglalóban és a beteg előtt megnyílik a lehetőség arra, hogy ne csak a körzetéhez tartozó szakrendelőben vegyen igénybe szolgáltatásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2184421669-állam-amerika-elnök-épület-fehér-ház-főváros-politika-történelem-zászló
Üzlet
Történelmi pillanat: tech-milliárdosok kaptak meghívást a Fehér Házba, de egy kulcsfigura nem lesz ott
Pénzcentrum
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility