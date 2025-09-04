Változik a rendszer a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalásánál

Változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere 2025. október 1-jétől.

A szakorvos által visszarendelt betegeknek 2025. október 1-jétől a szakorvos ír beutalót.

Ez azt jelenti, hogy ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamennie a háziorvoshoz új beutalóért. A betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell időpontot foglalniuk.

Amennyiben a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismertté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is.

Ezzel a kontrollvizsgálatok is elérhetőek lesznek az időpontfoglalóban és a beteg előtt megnyílik a lehetőség arra, hogy ne csak a körzetéhez tartozó szakrendelőben vegyen igénybe szolgáltatásokat.

