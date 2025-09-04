Váratlan fordulat a Ryanairnél

A Ryanair bejelentette, hogy 2025. szeptember 4-től minden európai repülőterén megnövelte az ingyenesen szállítható személyes poggyász méretét, amely mostantól 33%-kal haladja meg az EU-s szabványt.

Az európai piac vezető légitársasága, a Ryanair 235 európai repülőterén befejezte a nagyobb kézipoggyászmérők telepítését. Az új szabályozás értelmében az utasok egy 40×30×20 cm méretű személyes tárgyat vihetnek magukkal térítésmentesen, ami meghaladja az Európai Unióban általánosan elfogadott 40×30×15 cm-es méretet - számolt be az Utazómajom.

A légitársaság továbbra is fenntartja azt a szabályt, hogy az ingyenes kézipoggyásznak az utas előtti ülés alatt kell elférnie. Amennyiben valaki további csomagot szeretne a fedélzetre vinni, továbbra is szükséges a Priority Boarding szolgáltatás megvásárlása.

Mától a Ryanair új, ingyenes kézipoggyásza 33%-kal nagyobb az EU-s szabványnál.

Az összes repülőtéren lévő poggyászmérőnket átalakítottuk. Minden utas, aki második kézipoggyászt szeretne hozni, igénybe veheti a Priority Boarding szolgáltatásunkat. Reméljük, ügyfeleink örömmel fogadják ezeket a nagyobb, ingyenes kézipoggyász méreteket, de minden utas, aki nem tartja be ezeket a már igen nagylelkű szabályokat, a beszállókapunál kénytelen lesz bírságot fizetni" – nyilatkozta Dara Brady, a Ryanair marketingigazgatója.

A légitársaság figyelmeztet, hogy a szabályok be nem tartása esetén a beszállókapunál pótdíjat számolnak fel, így érdemes az új mérethatárokat is figyelembe venni az utazás előtti csomagoláskor.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images