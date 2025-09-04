Zuhan a Porsche árfolyama - Kikerül a DAX indexből

A Porsche AG szeptember 22-én kikerül a német DAX indexből, miután részvényei több mint egyharmadot estek az elmúlt évben. A luxusautógyártót a Scout24 váltja a blue-chip mutatóban.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Deutsche Börse szokásos indexfelülvizsgálata során bejelentette, hogy a Volkswagen többségi tulajdonában lévő Porsche AG kikerül a német DAX indexből.

A 2022-ben tőzsdére lépő autógyártó részvényei az elmúlt egy évben 36%-ot veszítettek értékükből, főként az amerikai importvámok és a kínai kereslet gyengülése miatt.

A Porsche ezzel a nagy kapitalizációjú német vállalatok között a legrosszabb teljesítményt nyújtotta az elmúlt egy évben.

A Porsche helyét a lakás- és ingatlanhirdetési platformot működtető Scout24 veszi át a DAX-ban, míg a Porsche a közepes kapitalizációjú vállalatokat tömörítő MDAX indexbe kerül át.

Címlapkép forrása: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ