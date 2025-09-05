Aggasztó jelentés készül egy népszerű fájdalomcsillapítóról, zuhannak a részvények

A Kenvue részvényei pénteken jelentős, 10%-ot meghaladó esést szenvedtek el, miután a Wall Street Journal arról számolt be, hogy Robert F. Kennedy Jr., az Egyesült Államok egészségügyi és humán szolgáltatásokért felelős minisztere (HHS) várhatóan kapcsolatot állapít meg az autizmus és a várandós nők által használt Tylenol fájdalomcsillapító között.
A lap információi szerint a HHS még ebben a hónapban teszi közzé a jelentést, amely rávilágíthat erre az összefüggésre.
A Wall Street Journal beszámolója alapján a készülő jelentés azt is felveti, hogy egy folátból – egy vízben oldódó vitaminból – származtatott gyógyszer alkalmas lehet az autizmus tüneteinek kezelésére bizonyos betegeknél.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Itt az újabb fordulat: lehet, hogy a hírszerzés is benne volt az Epstein-ügyben
Három ország neve hangzott el.
Kórházi kezelést igénylő mellékhatások: szigorú intézkedés jön a népszerű fogyasztószereknél
Súlyos problémák merültek fel a gyógyszertárakban készített gyógyszereknél.
Megszólalt Oroszország erős embere: megfenyegette a NATO egyik hatalmát
Egyetlen dolog áll a háttérben.
Tovább drágul az arany, itt az új történelmi csúcs
A mai munkaerőpiaci adatok is az emelkedést támogatják.
Minden jel arra mutat, hogy hamarosan katonai inváziót indít Amerika legnagyobb riválisa
Egyetlen nagy cél lebeg Peking szeme előtt.
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.