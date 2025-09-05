  • Megjelenítés
Aggasztó jelentés készül egy népszerű fájdalomcsillapítóról, zuhannak a részvények
Üzlet

Aggasztó jelentés készül egy népszerű fájdalomcsillapítóról, zuhannak a részvények

Portfolio
A Kenvue nevű egészségügyi cég részvényei több mint 10%-ot zuhantak a mai kereskedésben, miután hírek szerint Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter összefüggésbe hozhatja az autizmust a vállalat Tylenol fájdalomcsillapítójának várandósság alatti használatával - számolt be a Cnbc.
A Kenvue részvényei pénteken jelentős, 10%-ot meghaladó esést szenvedtek el, miután a Wall Street Journal arról számolt be, hogy Robert F. Kennedy Jr., az Egyesült Államok egészségügyi és humán szolgáltatásokért felelős minisztere (HHS) várhatóan kapcsolatot állapít meg az autizmus és a várandós nők által használt Tylenol fájdalomcsillapító között.

A lap információi szerint a HHS még ebben a hónapban teszi közzé a jelentést, amely rávilágíthat erre az összefüggésre.

A Wall Street Journal beszámolója alapján a készülő jelentés azt is felveti, hogy egy folátból – egy vízben oldódó vitaminból – származtatott gyógyszer alkalmas lehet az autizmus tüneteinek kezelésére bizonyos betegeknél.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

