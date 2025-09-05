Bemutatták az új BMW-t, amit Debrecenben fognak gyártani

Évek óta tervezi a BMW az új modellszéria, a Neue Klasse bevezetését, most pedig eljött a nagy nap, bemutatták azt a modellt, ami az új platformon elsőként megjelenik, és amit a német konszern debreceni gyárában készítenek idén ősztől. A első, sorozatgyártású Neue Klasse-modell, a tisztán elektromos iX3 2026-ban érkezik a piacra.

Nagy utat tett meg a Neue Klasse, mire a koncepcióból valóság lett. Mi 2022. novemberében találkoztunk először "az új autóval", akkor mutatták meg nekünk a BMW szakemberei, hogy miben gondolkodnak, mit tudhat az új platform. Az akkor bemutatott autó formailag még egy szedán volt, ami jön majd, csak később, a ma bemutatott autó pedig egy SAV, ez azonban a lényegen nem változtat: új dizájnnyelv, új formák, és egy komplett új platform jön a BMW-nél.

A Neue Klasse a BMW-nél egyszerre történelmi utalás és nagyon is jelenidejű technológiai ugrás. Az 1960-as évek „Neue Klasse” szedánjai tették újra versenyképessé a márkát; ma ugyanezt a nevet egy átfogó, elektromos korszakra szabott fejlesztési program viseli, amely nem csupán egy platformot, hanem teljes járműfilozófiát jelent: új formanyelvet, hajtástechnikát, elektronikai- és szoftver-architektúrát, valamint fenntarthatóbb gyártást. A koncepció lényege, hogy a BMW jövőbeli, elsősorban tisztán elektromos modelljei egységes, szoftveralapú alapokra kerüljenek, gyorsan frissíthető funkciókkal és magas hatékonysággal.

Ennek az új platformnak az első modellje az új BMW iX3, a Neue Klasse technikai és ipari program első, szériagyártású darabja. A termelés 2025 őszén indul a BMW Group debreceni gyárában, majd a modell 2026 tavaszán lép piacra Európában, 2026 nyarán az USA-ban, és 2026 tavaszától készül a kínai piacra szabott változat is Senjangban.

BMW-gyár Debrecen



Debrecenben több mint 400 hektáros területen a BMW Group egy teljes járműgyárat épít, présüzemmel, karosszéria, fényező és összeszerelő üzemmel, valamint akkumulátor-modulok összeszerelésével. A vállalat több mint 2 milliárd eurót fektet be a telephelybe, ahol idén ősztől kizárólag tisztán elektromos meghajtású járműveket gyártanak majd. Évente mintegy 150 ezer autó készül majd az üzemben. A most bemutatott, Debrecenben gyártott modell fogja megalapozni a kizárólag tisztán elektromos járművek számára kifejlesztett új járműarchitektúrát, a Neue Klassét.

A bevezető kivitel az iX3 50 xDrive, egy tisztán elektromos városi terepjáró, amelynek a hatótávja akár 678–805 kilométer is lehet.

Fotó: BMW

Az autó karosszériája a BMW új formanyelvét hozza egy SAV testben: a hossz 4,78 méter, a szélesség 1,9 méter, a magasság 1,64 méter. Az aerodinamikai csomaggal a Cd = 0,24 értéket éri el, ami ebben a kategóriában kifejezetten kedvező. A csomagtér 520 liter, a hátsó üléstámlák ledöntésével 1 750 literig bővíthető, az első rekesz, a frunk pedig 58 liter. A modell 2 tonna fékezett vontatmányt húzhat, alapkerékmérete 20 coll, opciósan 21 és 22 collos felnik is elérhetők.

Fotó: BMW

A hajtáslánc az új, 6. generációs eDrive architektúrára épül. Az iX3 50 xDrive két villanymotorja együtt 345 kW teljesítményt és 645 Nm nyomatékot ad le, a 0–100 km/h sprint 4,9 másodperc alatt van meg, a végsebesség pedig 210 km/h. A hátsó tengelyen EESM (elektromosan gerjesztett szinkronmotor), az elsőn ASM (aszinkron motor) dolgozik – ez a kombináció egyszerre hoz magas hatásfokot és költséghatékonyságot.

Fotó: BMW

Az akkumulátor új, hengeres cellás felépítést kapott cell-to-pack integrációval és 800 V akkufeszültséggel. A hasznos kapacitás 108,7 kWh, a cellaszintű energiasűrűség az előző generációhoz képest 20 százalékkal, a töltési sebesség pedig 30 százalékkal nőtt. A BMW szerint a teljes hajtásrendszer energiavesztesége 40 százalékkal, az egységek saját tömege 10 százalékkal, a gyártási költség pedig 20 százalékkal csökkent az 5. generációs eDrive-hoz viszonyítva.

DC töltőn az autó 10-ről 80 százalékra 21 perc alatt tölthető, 10 perc alatt akár 372 km hatótávnyi energia vehető fel. AC töltőn a széria 11 kW, opció a 22 kW fedélzeti töltő. A Plug & Charge Multi-Contract funkció akár 10 különböző szolgáltatói szerződést képes a járműben tárolni, a töltés- és akkuhőmenedzsment pedig a tényleges állomástól függően (400 V / 800 V DC) optimalizálja az előkondicionálást és a görbét. A kétirányú töltési csomag V2L, V2H és V2G funkciókat kínál: külső eszközök táplálása, háztartási energiatárolásba illesztés és hálózati visszatáplálás is lehetséges.

Fotó: BMW

A vezethetőségért és energia-menedzsmentért a Neue Klasse négy nagy teljesítményű fedélzeti számítógépe közül a „Heart of Joy” felel: a hajtást, féket, visszatáplálást és kormányzást egyben szabályozza, a BMW szerint akár 10-szer gyorsabb adatfeldolgozással a hagyományos vezérlőkhöz képest. A fékezések 98 százaléka hétköznapi használatban tisztán rekuperációval megoldható, ami csökkenti a fékek igénybevételét és javítja a hatékonyságot. Az új elektronikai gerinchálózat 4 zónás, kb. 600 méterrel rövidebb kábelezést és 30 százalékkal alacsonyabb vezeték-tömeget eredményez.

Fotó: BMW

A digitális kezelőfelület a BMW Panoráma iDrive: a teljes szélességű Panoramic Vision kivetítés, az opcionális 3D Head-Up Display és az új, mátrix-háttérvilágítású központi kijelző szoros együttműködésben mutatja a menet- és navigációs információkat. A rendszer az új BMW X operációs rendszerre épül, távoli szoftverfrissítéssel és széles app-támogatással; a csatlakoztathatóság részét képezi a BMW Digital Key Plus is.

Fotó: BMW

Fenntarthatóságban az iX3 teljes életciklusra vetített CO₂-lábnyoma 34 százalékkal alacsonyabb az elődhöz képest. Az európai árammixet használva a modell 21 500 km után, megújuló forrásból töltve 17 500 km után kedvezőbb össz-lábnyomot produkál, mint egy hasonló belső égésű autó. A jármű tömegének nagyjából egyharmada másodlagos nyersanyag: a futóműben 80 százalék másodlagos alumíniumot, a felniknél 70 százalék másodlagos alumínium-öntvényt alkalmaznak; több műanyag elem 30 százalék újrahasznosított tengeri műanyagból készül, a kárpit- és tetőkárpit-fonalak 100 százalékban újrahasznosítottak.

Fotó: BMW

A BMW a debreceni gyárban fosszilis energiahordozók nélkül tervezi a normál üzemi működést.

Címlapkép: BMW