Elhunyt Kásler Miklós
Elhunyt Kásler Miklós

Elhunyt Kásler Miklós, egykori emberi erőforrások miniszter – derül ki Vitályos Eszter kormányszóvivő Facebookon közzétett posztjából.

A Belügyminisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye alapján Kásler Miklós betegséggel küzdött. Kásler Miklóst a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti.

Kásler Miklós (született Budapesten, 1950. március 1-én) Széchenyi-díjas magyar orvos, onkológus és egyetemi tanár volt. 1974-ben végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, 1981-től az Országos Onkológiai Intézetben dolgozott, ahol 1992-ben főigazgatóvá nevezték ki; az intézmény irányítását 2018-ig látta el. 1993-ban kezdeményezte a WHO által akkreditált Nemzeti Rákkontroll Programot, amely a daganatos betegek ellátásának országos kereteit igyekszik biztosítani. 2018-ban Széchenyi-díjjal ismerték el munkásságát.

A közéletben 2018. május 18. és 2022. május 24. között az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere volt.

2022 szeptemberétől miniszterelnöki biztosként dolgozott az egészségügyi licenc- és továbbképzési rendszer fejlesztésén. 2023 márciusától 2025 júniusáig a Magyarságkutató Intézet főigazgatója volt, majd 2025 júniusától a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszteri főtanácsadójaként tevékenykedett.

