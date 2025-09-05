  • Megjelenítés
Jön a kritikus adat - Mi történik a piacokon?
Üzlet

Jön a kritikus adat - Mi történik a piacokon?

Portfolio
Ázsiában főként emelkedést láthatunk a tőzsdéken, ezt követően pedig óvatos emelkedésre van kilátás Európában. A kereskedés első felét a mai napon a kivárás jellemezheti, ugyanis magyar idő szerint 14 óra 30 perckor kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok érkeznek Amerikából, melyek ezúttal is nagy elmozdulást hozhatnak a piacokra.
Megosztás

Ha ez bejön, durván elszállhat az arany ára

Jócskán elszállhat az arany ára a mostani szintekről a Goldman Sachs elemzői szerint, miután Donald Trump lépései fenyegetik a Federal Reserve függetlenségét. Ráadásul van egy olyan forgatókönyv, amely ha beigazolódik, akkor még a legoptimistább előrejelzéseket is túlszárnyalhatja az árfolyam.

Tovább a cikkhez
Ha ez bejön, durván elszállhat az arany ára
Megosztás

Nagy megállapodást kötött a Citigroup és a BlackRock - Ez a vagyonkezelés új iránya?

A BlackRock megállapodást kötött a Citigrouppal, melynek értelmében mintegy 80 milliárd dollárnyi eszközt fog kezelni a bank vagyonkezelési ügyfelei számára - írja a Reuters. A BlackRock ügyvezető igazgatója Pierre Sarrau is előadást fog tartani a Portfolio szeptember 18-ai Future of Finance konferenciáján, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről, amelyen a vagyonkezelés jövője is fókuszban lesz.

Tovább a cikkhez
Nagy megállapodást kötött a Citigroup és a BlackRock - Ez a vagyonkezelés új iránya?
Megosztás

A Revolut összebútorozik a Google Clouddal

A Revolut bejelentette stratégiai partnerségének jelentős bővítését a Google Clouddal. A több évre szóló, több millió dolláros együttműködés révén a Revolut a Google Cloud infrastruktúrájára támaszkodik, hogy támogassa övekvő globális rendszereit - közölte a társaság. A Revolut és a hagyományos bankok versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

Tovább a cikkhez
A Revolut összebútorozik a Google Clouddal
Megosztás

Eladja cseh leányvállalatát az E.ON

Az E.ON eladja cseh leányvállalatát, a Gas Distribution s.r.o.-t a GasNetnek, amely a cseh ČEZ-csoport leánycége – közölte pénteken a német közműszolgáltató.

Tovább a cikkhez
Eladja cseh leányvállalatát az E.ON
Megosztás

Jön a hét legfontosabb adata

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,79 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,57 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,71 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,35 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,45 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,27 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,06 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,16 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,34 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma sem fogunk unatkozni, hiszen az MNB a nemzetközi tartalékok augusztusi alakulásáról számol be, míg a KSH-tól a júliusi ipari termelés előzetes adata érkezik, mely az előző napi kiskereskedelemhez hasonlóan már a harmadik negyedévet vezeti fel. Az Eurostat a második negyedéves kibővített és felülvizsgált növekedési rangsort publikálja, míg Amerikában jön az augusztusi munkanélküliségi statisztika, mely nagy figyelmet kaphat a befektetők részéről.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 35,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 621,29 0,8% 0,0% 3,3% 7,2% 11,3% 62,2%
S&P 500 6 502,08 0,8% 0,0% 2,7% 10,5% 17,8% 89,7%
Nasdaq 23 633,01 0,9% -0,3% 1,9% 12,5% 24,9% 103,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 580,27 1,5% -0,6% 5,7% 6,7% 14,9% 83,5%
Hang Seng 25 058,51 -1,1% 0,2% 1,3% 24,9% 43,5% 1,5%
CSI 300 4 365,21 -2,1% -2,2% 7,2% 10,9% 34,2% -8,5%
Európai részvényindexek              
DAX 23 770,33 0,7% -1,1% 0,1% 19,4% 27,9% 85,1%
CAC 7 698,92 -0,3% -0,8% 0,9% 4,3% 2,6% 55,1%
FTSE 9 216,87 0,4% 0,0% 1,0% 12,8% 11,5% 58,9%
FTSE MIB 41 989,71 0,5% -1,1% 3,2% 22,8% 24,7% 116,5%
IBEX 14 918,3 0,9% -1,0% 3,7% 28,7% 33,0% 113,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 462,9 1,3% 0,7% 3,5% 31,7% 44,6% 199,9%
ATX 4 622,04 0,6% -0,6% 2,3% 26,2% 27,4% 108,5%
PX 2 275,56 0,7% -0,3% 1,5% 29,3% 42,9% 152,1%
Magyar blue chipek              
OTP 30 630 1,8% 2,9% 6,8% 41,2% 69,2% 202,1%
Mol 2 924 1,2% -0,9% -2,5% 7,1% 8,9% 72,9%
Richter 10 430 1,0% -0,6% 0,6% 0,3% -2,1% 44,9%
Magyar Telekom 1 910 1,0% -2,6% 9,0% 49,9% 88,4% 438,0%
Nyersanyagok              
WTI 63,81 -0,9% -1,8% -5,2% -11,9% -9,0% 60,4%
Brent 67,01 -1,0% -2,4% -2,6% -10,3% -8,6% 57,2%
Arany 3 547,05 -0,4% 4,0% 5,1% 35,1% 42,1% 84,6%
Devizák              
EURHUF 393,1250 -0,1% -1,0% -1,5% -4,4% 0,0% 8,7%
USDHUF 337,8814 0,1% -0,7% -2,1% -14,9% -4,7% 10,3%
GBPHUF 452,9851 -0,2% -1,3% -1,1% -9,0% -2,9% 12,1%
EURUSD 1,1635 -0,2% -0,3% 0,6% 12,4% 4,9% -1,4%
USDJPY 148,1650 0,0% 0,8% 0,6% -5,7% 2,8% 39,3%
GBPUSD 1,3427 0,0% -0,6% 1,0% 7,2% 2,0% 1,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 110 747 -0,9% -1,6% -3,7% 17,3% 91,1% 959,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,15 -1,4% -1,0% -1,3% -9,4% 10,2% 473,6%
10 éves német állampapírhozam 2,68 -0,7% 0,9% 3,6% 13,3% 24,3% -660,5%
10 éves magyar állampapírhozam 7,21 -0,1% 0,8% 1,4% 8,9% 13,0% 199,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Váratlanul estek az ingatlanárak Angliában, ennyiért lehet most lakást venni

Benézték az inflációt, és ez a forintot is elintézheti

Távozik a Tesco vezérigazgatója

Címlapkép forrása: jxfzsy

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages investor 1436767579-árfolyam-befektető-elemzés-grafikon-kereskedés-laptop-pénzügy-részvény-részvényárfolyam-tőzsde
Üzlet
Kitart a jó hangulat a tőzsdéken
Pénzcentrum
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility