Két hónapja nem volt ilyen mélyen a cukor ára
A nyerscukor határidős ára több mint két hónapos mélypontra süllyedt, mivel a befektetők a legnagyobb exportőrtől, Brazíliától bőséges kínálatra számítanak - jelentette a Bloomberg.

A legaktívabb határidős kontraktus pénteken 1,1%-kal esett, ami a

július 3. óta látott legalacsonyabb szint.

A cukorárak jelenleg az úgynevezett etanol-paritás alatt vannak Brazíliában, ami azt jelenti, hogy a cukornádmalmok nagyobb nyereséget érnének el bioüzemanyag előállításával, mint cukorgyártással a jelenlegi árak mellett. Ennek ellenére a legfrissebb adatok szerint a malmok továbbra is a cukortermelést részesítik előnyben, mivel sokan már rögzítették az árat termelésük nagy részére az idei szezonban.

"Valószínűleg az etanol árának további emelkedésére lesz szükség ahhoz, hogy a malmok felmondják a cukorexport-szerződéseiket, vagy a cukor tartós etanolhoz viszonyított árdiszkontjára, hogy megváltoztassák a jövő évi terveiket" - nyilatkozta a McDougall Global View elemzője a Bloombergnek.

A brazil cukorexport eddig erős teljesítményt mutatott, meghaladva az elmúlt öt év átlagát - közölte a StoneX elemzője pénteki jelentésében. "A betakarítási és exportadatok együttesen megerősítik a bőséges brazil kínálatról szóló narratívát, fenntartva az árakat uraló negatív hangulatot" - tette hozzá a szakértő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

