Megszületett a döntés: eladó a portugál nemzeti légitársaság

A pénteki kormányközlemény szerint csak olyan légitársaságok, vagy légitársaságok által vezetett csoportok pályázhatnak, amelyek éves bevétele az elmúlt három év legalább egyikében meghaladta az 5 milliárd eurót.

A hatóságok értékelni fogják a pályázók stratégiai növekedési tervét a TAP számára, az ajánlott árat és a flottabővítési kötelezettségvállalásokat.

A kiválasztott befektetőnek garantálnia kell az Azori-szigetekre, Madeirára és a portugál nyelvű országokba irányuló járatok védelmét és bővítését. Az ajánlatokat aszerint is értékelik, hogy a pályázók a jövőben milyen mértékben növelhetik részesedésüket a légitársaságban.

Luis Montenegro miniszterelnök kormánya a TAP 49,9 százalékos részesedését kívánja értékesíteni, amelyből 5%-ot az alkalmazottak számára tartanak fenn. Európa legnagyobb hagyományos légitársaságai – az Air France-KLM, a Deutsche Lufthansa AG és a British Airways tulajdonosa, az IAG SA – már nyilvánosan is érdeklődésüket fejezték ki a portugál nemzeti légitársaság iránt.

A TAP fő vonzereje, hogy a legnagyobb európai légi összeköttetést biztosítja Brazíliával, emellett erős jelenléttel rendelkezik Afrikában és észak-amerikai útvonalakat is üzemeltet.

A légitársaság tavaly 16 millió utast szállított, ami 1,6 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest. A TAP 2022-ben öt év után először termelt nyereséget, és azóta is nyereséges maradt.

