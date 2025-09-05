  • Megjelenítés
Nagyobb támogatást kaphat az atomenergia Trumptól, mert az
Nagyobb támogatást kaphat az atomenergia Trumptól, mert az "amerikaibb"

A Trump-adminisztráció nagyobb támogatást nyújtana az atomenergiának, mint a szél- és napenergiának, mivel azt "amerikaibbnak" tartja - jelentette ki Jarrod Agen, az Energiadominancia Tanács igazgatója.

Agen csütörtökön a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjában tartott rendezvényen elmondta, hogy az atomenergia-létesítmények nagyobb valószínűséggel készülnek amerikai alkatrészekből, mint a szél- és naperőművek.

Ezért a kormányzat hajlandóbb pénzügyi támogatást nyújtani az atomenergiának az amerikai Hitelprogram Hivatalon keresztül, valamint adókedvezményekkel is segítené az ágazatot.

"Az atomenergia új, abban az értelemben, hogy be kell fektetnünk, hogy előrelépjünk - és ez az a hosszú távú stratégia, amit az elnök meg akar valósítani" - mondta. "Nem kapta meg a megfelelő befektetést. Nem kapott olyan figyelmet, mint más energiaforrások."

HAgen szerint az atomenergia fejlesztése a Trump-adminisztráció Kínával szembeni mesterséges intelligencia versenyben alkalmazott stratégiájának harmadik pillére, az öregedő szénerőművek élettartamának meghosszabbítása és a meglévő villamosenergia-hálózat hatékonyságának növelése mellett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

