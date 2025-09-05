  • Megjelenítés
Nagyon durva számok jöttek Amerikából - Mutatjuk a piaci reakciókat
Üzlet

Nagyon durva számok jöttek Amerikából - Mutatjuk a piaci reakciókat

Portfolio
Ázsiában főként emelkedést láthatunk a tőzsdéken, ezt követően pedig jó hangulatban indult a nap Európában, és Amerikában is emelkedés jöhet.  A kereskedés első felét a mai napon a kivárás jellemezte, ugyanis magyar idő szerint 14 óra 30 perckor kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok érkeztek Amerikából, melyek ezúttal is nagyobb kilengéseket hoztak a piacokra, ugyanis a várthoz képest jóval kevesebb új munkahely jött létre az Egyesült Államokban az év 8. hónapjában.
Jó hangulatban nyitott Amerika

A Nasdaq 0,6, az S&P 500 0,4, a Dow Jones pedig 0,2 százalékos pluszban nyitott.

A Broadcom árfolyama 13,2 százalékos pluszban van, miután a vállalat optimista előrejelzést adott a mesterséges intelligenciából származó bevételeiről.

Már három kamatvágást áraznak idénre

Amíg a piac két kamatvágást árazott eddig: szeptemberre, valamint októberre, addig a mostani munkaerőpiaci adatok hatására már decemberre is vágást áraznak,

ez pedig további utat nyit meg a dollárgyengülés előtt.

Kilőtt az arany

Új történelmi csúcsra ugrott az arany árfolyama 3583 dollárnál az adatközlést követően. Az előző csúcsot még szerda este érte el az árfolyam 3578 dollárnál:

XAUUSD_2025-09-05_14-36-06
Ha ez bejön, durván elszállhat az arany ára

Nem billentette ki a tőzsdéket a rossz adat

Megrángatták ugyan az amerikai határidős részvényindexeket a vártnál sokkal gyengébb foglalkoztatottsági adatokra, az első reakciók azonban pozitívak:

Az S&P 500 0,3, a technológiai túlsúlyú Nasdaq 100 pedig 0,5 százalékos pluszban nyithat, míg a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb.

Ütik a dollárt

A dollár máris 0,9 százalékot gyengült az euróval szemben a gyenge munkaerőpiaci adatok hatására.

EURUSD_2025-09-05_14-35-04
Katasztrófa ami az amerikai munkaerőpiacon történik

Teljesen befagyott az amerikai munkaerőpiac és ennek bizony a növekedésre és az inflációs kilátásokra is komoly következménye lehet. Mutatjuk, mi a helyzet.

Hatalmas pénzösszeghez juthat Elon Musk

A Tesla igazgatósága 1 milliárd dolláros javadalmazási csomagot javasolt Elon Musk vezérigazgató számára, ami minden idők legnagyobb vállalati fizetési csomagja lenne.

Így állunk a fontos adat előtt

14 óra 30 perckor érkeznek a munkaerőpiaci adatok Amerikából. Az adatközlés előtt a vezető európai tőzsdéken óvatos emelkedést láthatunk: a CAC, a DAX, illetve az FTSE is egyaránt 0,3 százalékos pluszban van.

A határidős részvényindexek alapján Amerikában a Nasdaq vezetésével jöhet emelkedés, a hangulat azonban gyorsan változhat az adatközlést követően.

Nagy bejelentés jött a Broadcomtól, kilőtt az árfoylam

A Broadcom részvényei 8%-kal emelkedtek a pénteki kereskedés előtt, miután a vállalat optimista előrejelzést adott a mesterséges intelligenciából származó bevételeiről, és Hock Tan vezérigazgató bejelentette, hogy további öt évig marad pozíciójában.

A német acélóriás dolgozóinak több mint kéthermada mondott igent a drasztikus változtatásokra

A Thyssenkrupp dolgozói jóváhagyták a vállalat átfogó szerkezetátalakítási tervét, amely kulcsfontosságú lépés Németország legnagyobb acélgyártójának megújulásához, de a megvalósítás a Thyssenkrupp AG finanszírozási elkötelezettségétől függ.

BMW-vezér: nagy hibát követ el az Európai Unió

A BMW vezérigazgatója, Oliver Zipse szerint az Európai Unió 2035-re tervezett belső égésű motorok kivezetése nagy hiba volt, és helyette olyan kibocsátási mérőszámokra lenne szükség, amelyek a járművek teljes ellátási láncát figyelembe veszik.

Nagy forgalom mellett emelkedik a 4iG

A 4iG árfolyama már 3,4 százalékkal került feljebb a pénteki kereskedésben.

Ráadásul meglehetősen nagy a forgalom is a papírban: a kereskedés eddigi részében már több mint 364 millió forint értékben cseréltek gazdát a cég részvényei.

Ráadásul meglehetősen nagy a forgalom is a papírban: a kereskedés eddigi részében már több mint 364 millió forint értékben cseréltek gazdát a cég részvényei.

Ezzel jelenleg a 4iG a második legforgalmasabb részvénye a Budapesti Értéktőzsdén az OTP után.

4ig0905
Nagy a feszültség az OMV-nél: több ezer embert elküldenek

Komoly feszültség alakult ki az OMV-nél, miután a bécsi központban bejelentették, hogy a Revo névre keresztelt költségcsökkentési és hatékonyságnövelési program keretében jelentős leépítések várhatók. Ausztriában több száz főt, világszerte pedig akár kétezer dolgozót is érinthet a lépés - számolt be a Kurier.  

Óvatos mozgások

A nyitást követően mérsékelten optimista a hangulat az európai tőzsdéken. A vezető börzék közül a német DAX 0,2, az angol FTSE pedig 0,1 százalékos pluszban van. A francia CAC pedig stagnál.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kis plusszal kezdte a napot a magyar tőzsde

A délutáni amerikai adatok előtt a magyar piacon is kivárással indult a kereskedés.

Ha ez bejön, durván elszállhat az arany ára

Jócskán elszállhat az arany ára a mostani szintekről a Goldman Sachs elemzői szerint, miután Donald Trump lépései fenyegetik a Federal Reserve függetlenségét. Ráadásul van egy olyan forgatókönyv, amely ha beigazolódik, akkor még a legoptimistább előrejelzéseket is túlszárnyalhatja az árfolyam.

Nagy megállapodást kötött a Citigroup és a BlackRock - Ez a vagyonkezelés új iránya?

A BlackRock megállapodást kötött a Citigrouppal, melynek értelmében mintegy 80 milliárd dollárnyi eszközt fog kezelni a bank vagyonkezelési ügyfelei számára - írja a Reuters. A BlackRock ügyvezető igazgatója Pierre Sarrau is előadást fog tartani a Portfolio szeptember 18-ai Future of Finance konferenciáján, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről, amelyen a vagyonkezelés jövője is fókuszban lesz.

A Revolut összebútorozik a Google Clouddal

A Revolut bejelentette stratégiai partnerségének jelentős bővítését a Google Clouddal. A több évre szóló, több millió dolláros együttműködés révén a Revolut a Google Cloud infrastruktúrájára támaszkodik, hogy támogassa övekvő globális rendszereit - közölte a társaság. A Revolut és a hagyományos bankok versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

Eladja cseh leányvállalatát az E.ON

Az E.ON eladja cseh leányvállalatát, a Gas Distribution s.r.o.-t a GasNetnek, amely a cseh ČEZ-csoport leánycége – közölte pénteken a német közműszolgáltató.

Jön a hét legfontosabb adata

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,79 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,57 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,71 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,35 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,45 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,27 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,06 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,16 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,34 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma sem fogunk unatkozni, hiszen az MNB a nemzetközi tartalékok augusztusi alakulásáról számol be, míg a KSH-tól a júliusi ipari termelés előzetes adata érkezik, mely az előző napi kiskereskedelemhez hasonlóan már a harmadik negyedévet vezeti fel. Az Eurostat a második negyedéves kibővített és felülvizsgált növekedési rangsort publikálja, míg Amerikában jön az augusztusi munkanélküliségi statisztika, mely nagy figyelmet kaphat a befektetők részéről.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 35,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 621,29 0,8% 0,0% 3,3% 7,2% 11,3% 62,2%
S&P 500 6 502,08 0,8% 0,0% 2,7% 10,5% 17,8% 89,7%
Nasdaq 23 633,01 0,9% -0,3% 1,9% 12,5% 24,9% 103,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 580,27 1,5% -0,6% 5,7% 6,7% 14,9% 83,5%
Hang Seng 25 058,51 -1,1% 0,2% 1,3% 24,9% 43,5% 1,5%
CSI 300 4 365,21 -2,1% -2,2% 7,2% 10,9% 34,2% -8,5%
Európai részvényindexek              
DAX 23 770,33 0,7% -1,1% 0,1% 19,4% 27,9% 85,1%
CAC 7 698,92 -0,3% -0,8% 0,9% 4,3% 2,6% 55,1%
FTSE 9 216,87 0,4% 0,0% 1,0% 12,8% 11,5% 58,9%
FTSE MIB 41 989,71 0,5% -1,1% 3,2% 22,8% 24,7% 116,5%
IBEX 14 918,3 0,9% -1,0% 3,7% 28,7% 33,0% 113,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 462,9 1,3% 0,7% 3,5% 31,7% 44,6% 199,9%
ATX 4 622,04 0,6% -0,6% 2,3% 26,2% 27,4% 108,5%
PX 2 275,56 0,7% -0,3% 1,5% 29,3% 42,9% 152,1%
Magyar blue chipek              
OTP 30 630 1,8% 2,9% 6,8% 41,2% 69,2% 202,1%
Mol 2 924 1,2% -0,9% -2,5% 7,1% 8,9% 72,9%
Richter 10 430 1,0% -0,6% 0,6% 0,3% -2,1% 44,9%
Magyar Telekom 1 910 1,0% -2,6% 9,0% 49,9% 88,4% 438,0%
Nyersanyagok              
WTI 63,81 -0,9% -1,8% -5,2% -11,9% -9,0% 60,4%
Brent 67,01 -1,0% -2,4% -2,6% -10,3% -8,6% 57,2%
Arany 3 547,05 -0,4% 4,0% 5,1% 35,1% 42,1% 84,6%
Devizák              
EURHUF 393,1250 -0,1% -1,0% -1,5% -4,4% 0,0% 8,7%
USDHUF 337,8814 0,1% -0,7% -2,1% -14,9% -4,7% 10,3%
GBPHUF 452,9851 -0,2% -1,3% -1,1% -9,0% -2,9% 12,1%
EURUSD 1,1635 -0,2% -0,3% 0,6% 12,4% 4,9% -1,4%
USDJPY 148,1650 0,0% 0,8% 0,6% -5,7% 2,8% 39,3%
GBPUSD 1,3427 0,0% -0,6% 1,0% 7,2% 2,0% 1,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 110 747 -0,9% -1,6% -3,7% 17,3% 91,1% 959,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,15 -1,4% -1,0% -1,3% -9,4% 10,2% 473,6%
10 éves német állampapírhozam 2,68 -0,7% 0,9% 3,6% 13,3% 24,3% -660,5%
10 éves magyar állampapírhozam 7,21 -0,1% 0,8% 1,4% 8,9% 13,0% 199,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
