Nagyon durva számok jöttek Amerikából - Mutatjuk a piaci reakciókat

Jó hangulatban nyitott Amerika
A Nasdaq 0,6, az S&P 500 0,4, a Dow Jones pedig 0,2 százalékos pluszban nyitott.
A Broadcom árfolyama 13,2 százalékos pluszban van, miután a vállalat optimista előrejelzést adott a mesterséges intelligenciából származó bevételeiről.
Már három kamatvágást áraznak idénre
Amíg a piac két kamatvágást árazott eddig: szeptemberre, valamint októberre, addig a mostani munkaerőpiaci adatok hatására már decemberre is vágást áraznak,
ez pedig további utat nyit meg a dollárgyengülés előtt.
Kilőtt az arany
Új történelmi csúcsra ugrott az arany árfolyama 3583 dollárnál az adatközlést követően. Az előző csúcsot még szerda este érte el az árfolyam 3578 dollárnál:
Nem billentette ki a tőzsdéket a rossz adat
Megrángatták ugyan az amerikai határidős részvényindexeket a vártnál sokkal gyengébb foglalkoztatottsági adatokra, az első reakciók azonban pozitívak:
Az S&P 500 0,3, a technológiai túlsúlyú Nasdaq 100 pedig 0,5 százalékos pluszban nyithat, míg a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb.
Ütik a dollárt
A dollár máris 0,9 százalékot gyengült az euróval szemben a gyenge munkaerőpiaci adatok hatására.
Katasztrófa ami az amerikai munkaerőpiacon történik
Teljesen befagyott az amerikai munkaerőpiac és ennek bizony a növekedésre és az inflációs kilátásokra is komoly következménye lehet. Mutatjuk, mi a helyzet.
Hatalmas pénzösszeghez juthat Elon Musk
A Tesla igazgatósága 1 milliárd dolláros javadalmazási csomagot javasolt Elon Musk vezérigazgató számára, ami minden idők legnagyobb vállalati fizetési csomagja lenne.
Így állunk a fontos adat előtt
14 óra 30 perckor érkeznek a munkaerőpiaci adatok Amerikából. Az adatközlés előtt a vezető európai tőzsdéken óvatos emelkedést láthatunk: a CAC, a DAX, illetve az FTSE is egyaránt 0,3 százalékos pluszban van.
A határidős részvényindexek alapján Amerikában a Nasdaq vezetésével jöhet emelkedés, a hangulat azonban gyorsan változhat az adatközlést követően.
Nagy bejelentés jött a Broadcomtól, kilőtt az árfoylam
A Broadcom részvényei 8%-kal emelkedtek a pénteki kereskedés előtt, miután a vállalat optimista előrejelzést adott a mesterséges intelligenciából származó bevételeiről, és Hock Tan vezérigazgató bejelentette, hogy további öt évig marad pozíciójában.
A német acélóriás dolgozóinak több mint kéthermada mondott igent a drasztikus változtatásokra
A Thyssenkrupp dolgozói jóváhagyták a vállalat átfogó szerkezetátalakítási tervét, amely kulcsfontosságú lépés Németország legnagyobb acélgyártójának megújulásához, de a megvalósítás a Thyssenkrupp AG finanszírozási elkötelezettségétől függ.
BMW-vezér: nagy hibát követ el az Európai Unió
A BMW vezérigazgatója, Oliver Zipse szerint az Európai Unió 2035-re tervezett belső égésű motorok kivezetése nagy hiba volt, és helyette olyan kibocsátási mérőszámokra lenne szükség, amelyek a járművek teljes ellátási láncát figyelembe veszik.
Nagy forgalom mellett emelkedik a 4iG
A 4iG árfolyama már 3,4 százalékkal került feljebb a pénteki kereskedésben.
Ráadásul meglehetősen nagy a forgalom is a papírban: a kereskedés eddigi részében már több mint 364 millió forint értékben cseréltek gazdát a cég részvényei.
Ezzel jelenleg a 4iG a második legforgalmasabb részvénye a Budapesti Értéktőzsdén az OTP után.
Nagy a feszültség az OMV-nél: több ezer embert elküldenek
Komoly feszültség alakult ki az OMV-nél, miután a bécsi központban bejelentették, hogy a Revo névre keresztelt költségcsökkentési és hatékonyságnövelési program keretében jelentős leépítések várhatók. Ausztriában több száz főt, világszerte pedig akár kétezer dolgozót is érinthet a lépés - számolt be a Kurier.
Óvatos mozgások
A nyitást követően mérsékelten optimista a hangulat az európai tőzsdéken. A vezető börzék közül a német DAX 0,2, az angol FTSE pedig 0,1 százalékos pluszban van. A francia CAC pedig stagnál.
Kis plusszal kezdte a napot a magyar tőzsde
A délutáni amerikai adatok előtt a magyar piacon is kivárással indult a kereskedés.
Ha ez bejön, durván elszállhat az arany ára
Jócskán elszállhat az arany ára a mostani szintekről a Goldman Sachs elemzői szerint, miután Donald Trump lépései fenyegetik a Federal Reserve függetlenségét. Ráadásul van egy olyan forgatókönyv, amely ha beigazolódik, akkor még a legoptimistább előrejelzéseket is túlszárnyalhatja az árfolyam.
Nagy megállapodást kötött a Citigroup és a BlackRock - Ez a vagyonkezelés új iránya?
A BlackRock megállapodást kötött a Citigrouppal, melynek értelmében mintegy 80 milliárd dollárnyi eszközt fog kezelni a bank vagyonkezelési ügyfelei számára - írja a Reuters. A BlackRock ügyvezető igazgatója Pierre Sarrau is előadást fog tartani a Portfolio szeptember 18-ai Future of Finance konferenciáján, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről, amelyen a vagyonkezelés jövője is fókuszban lesz.
A Revolut összebútorozik a Google Clouddal
A Revolut bejelentette stratégiai partnerségének jelentős bővítését a Google Clouddal. A több évre szóló, több millió dolláros együttműködés révén a Revolut a Google Cloud infrastruktúrájára támaszkodik, hogy támogassa övekvő globális rendszereit - közölte a társaság. A Revolut és a hagyományos bankok versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Eladja cseh leányvállalatát az E.ON
Az E.ON eladja cseh leányvállalatát, a Gas Distribution s.r.o.-t a GasNetnek, amely a cseh ČEZ-csoport leánycége – közölte pénteken a német közműszolgáltató.
Jön a hét legfontosabb adata
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,79 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,57 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,71 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,35 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,45 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,27 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,06 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,16 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,34 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma sem fogunk unatkozni, hiszen az MNB a nemzetközi tartalékok augusztusi alakulásáról számol be, míg a KSH-tól a júliusi ipari termelés előzetes adata érkezik, mely az előző napi kiskereskedelemhez hasonlóan már a harmadik negyedévet vezeti fel. Az Eurostat a második negyedéves kibővített és felülvizsgált növekedési rangsort publikálja, míg Amerikában jön az augusztusi munkanélküliségi statisztika, mely nagy figyelmet kaphat a befektetők részéről.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 35,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 621,29
|0,8%
|0,0%
|3,3%
|7,2%
|11,3%
|62,2%
|S&P 500
|6 502,08
|0,8%
|0,0%
|2,7%
|10,5%
|17,8%
|89,7%
|Nasdaq
|23 633,01
|0,9%
|-0,3%
|1,9%
|12,5%
|24,9%
|103,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 580,27
|1,5%
|-0,6%
|5,7%
|6,7%
|14,9%
|83,5%
|Hang Seng
|25 058,51
|-1,1%
|0,2%
|1,3%
|24,9%
|43,5%
|1,5%
|CSI 300
|4 365,21
|-2,1%
|-2,2%
|7,2%
|10,9%
|34,2%
|-8,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 770,33
|0,7%
|-1,1%
|0,1%
|19,4%
|27,9%
|85,1%
|CAC
|7 698,92
|-0,3%
|-0,8%
|0,9%
|4,3%
|2,6%
|55,1%
|FTSE
|9 216,87
|0,4%
|0,0%
|1,0%
|12,8%
|11,5%
|58,9%
|FTSE MIB
|41 989,71
|0,5%
|-1,1%
|3,2%
|22,8%
|24,7%
|116,5%
|IBEX
|14 918,3
|0,9%
|-1,0%
|3,7%
|28,7%
|33,0%
|113,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 462,9
|1,3%
|0,7%
|3,5%
|31,7%
|44,6%
|199,9%
|ATX
|4 622,04
|0,6%
|-0,6%
|2,3%
|26,2%
|27,4%
|108,5%
|PX
|2 275,56
|0,7%
|-0,3%
|1,5%
|29,3%
|42,9%
|152,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 630
|1,8%
|2,9%
|6,8%
|41,2%
|69,2%
|202,1%
|Mol
|2 924
|1,2%
|-0,9%
|-2,5%
|7,1%
|8,9%
|72,9%
|Richter
|10 430
|1,0%
|-0,6%
|0,6%
|0,3%
|-2,1%
|44,9%
|Magyar Telekom
|1 910
|1,0%
|-2,6%
|9,0%
|49,9%
|88,4%
|438,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,81
|-0,9%
|-1,8%
|-5,2%
|-11,9%
|-9,0%
|60,4%
|Brent
|67,01
|-1,0%
|-2,4%
|-2,6%
|-10,3%
|-8,6%
|57,2%
|Arany
|3 547,05
|-0,4%
|4,0%
|5,1%
|35,1%
|42,1%
|84,6%
|Devizák
|EURHUF
|393,1250
|-0,1%
|-1,0%
|-1,5%
|-4,4%
|0,0%
|8,7%
|USDHUF
|337,8814
|0,1%
|-0,7%
|-2,1%
|-14,9%
|-4,7%
|10,3%
|GBPHUF
|452,9851
|-0,2%
|-1,3%
|-1,1%
|-9,0%
|-2,9%
|12,1%
|EURUSD
|1,1635
|-0,2%
|-0,3%
|0,6%
|12,4%
|4,9%
|-1,4%
|USDJPY
|148,1650
|0,0%
|0,8%
|0,6%
|-5,7%
|2,8%
|39,3%
|GBPUSD
|1,3427
|0,0%
|-0,6%
|1,0%
|7,2%
|2,0%
|1,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|110 747
|-0,9%
|-1,6%
|-3,7%
|17,3%
|91,1%
|959,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,15
|-1,4%
|-1,0%
|-1,3%
|-9,4%
|10,2%
|473,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,68
|-0,7%
|0,9%
|3,6%
|13,3%
|24,3%
|-660,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,21
|-0,1%
|0,8%
|1,4%
|8,9%
|13,0%
|199,2%
