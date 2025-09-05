Nekimegy az EU a Google-nak: milliárdos bírság és nagy változások jönnek

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az Európai Bizottság pénteki közleménye szerint a Google visszaélt piaci erőfölényével azzal, hogy saját hirdetési platformjait előnyben részesítette a versenytársakkal szemben. A hatóság elrendelte, hogy a vállalat haladéktalanul hagyjon fel ezzel a gyakorlattal.

"Amikor a piacok nem működnek megfelelően, a közintézményeknek kell fellépniük, hogy megakadályozzák a domináns szereplőket hatalmukkal való visszaélésben" - nyilatkozta Teresa Ribera, az EU versenyjogi biztosa. Hozzátette, hogy az igazi szabadság egyenlő versenyfeltételeket jelent, ahol mindenki azonos feltételek mellett versenyez.

A Google azonnal bejelentette, hogy fellebbezni fog a döntés ellen.

Lee-Anne Mulholland, a vállalat szabályozási ügyekért felelős alelnöke szerint a bírság indokolatlan, és a megkövetelt változtatások több ezer európai vállalkozásnak okoznak majd kárt, megnehezítve számukra a bevételszerzést.

Az EU büntetése az EU-USA kereskedelmi kapcsolatok feszült időszakában érkezik, miközben Trump elnök többször is bírálta az Európai Unió törekvéseit a Szilícium-völgy óriásainak megfékezésére. Bár a Google világszerte versenyjogi vizsgálatok célpontja, a héten némi megkönnyebbülést jelentett számára, hogy egy amerikai bíró döntése szerint keresőüzletágát nem kell feldarabolni az amerikai Igazságügyi Minisztérium által kifogásolt problémák orvoslására.

A Google hirdetéstechnológiai üzletága azonban továbbra is veszélyben van az Egyesült Államokban. Az amerikai Igazságügyi Minisztérium várhatóan pénteken nyújtja be javasolt intézkedéseit, a szeptember 22-i meghallgatás előtt. Korábban a minisztérium felvetette, hogy a Google-t kötelezni kellene Ad Manager platformjának értékesítésére a versenyellenesnek vélt kockázatok kezelése érdekében.

Az EU már 2023-ban figyelmeztette a Google-t, hogy visszaélt domináns helyzetével a hirdetéstechnológiai piacon. A brüsszeli bizottság akkor közölte, hogy a vállalat előnyben részesítette saját hirdetési platformját a versenytársakkal szemben, és megerősítette központi szerepét a hirdetéstechnológiai ellátási láncban. Ribera elődje, Margrethe Vestager akkor arra figyelmeztetett, hogy csak az üzletág egy részének "kötelező leválasztása" oldaná meg a problémákat. A dán biztos tízéves brüsszeli tevékenysége során összesen több mint 8 milliárd euró bírságot szabott ki a Google-ra három különböző ügyben, bár az egyik büntetést az uniós bírák megsemmisítették, egy másikat pedig csökkentettek.

A Google leányvállalata, az Alphabet részvényei nem reagálnak különösebben a hírre, sőt, felülteljesítők a papírok, 0,5 százalékos plusban áll az árfolyam.

Címlapkép forrása: Shutterstock

