Rossz hírt közölt Nagy Márton a minimálbérről: elmaradhat a 13 százalékos emelés

Havi nettó 193 400 forint a havi minimálbér, ez 13 százalékkal emelkedne jövőre a megállapodás szerint, amit a miniszterelnök tavaly kötött a munkaadókkal és a szakszervezetekkel. Záradékot is írtak a bérmegállapodásba, hogy újratárgyalják, ha máskép teljesít a gazdaság, mint ahogy a kormány tervezett - emlékeztet az RTL.
A 13 százalékos emelés egy 3,4 százalékos GDP-növekedéssel és egy 3 százalék körüli inflációval kalkulált.
Az infláció magasabb, a GDP pedig alacsonyabb lett
– mondta el Nagy Márton az RTL Hiradónak. A miniszter már csak legalább 10 százalékos minimálbéremelést ígér a 13 százalék helyett. Egy kétszámjegyű minimálbéremelkedés nagyon nagy emelkedést jelent egy olyan környezetben, ahol a növekedésünk 1 százalék körül van, és nem csak a miénk, de a szlovák, az osztrák és a német is – tette hozzá Nagy Márton.
Nagy Márton a garantált bérminimum emeléséről is beszélt a Közgazdász Vándorgyűlésen, miszerint kétszámjegyű, vagy kétszámjegy közelében lesz.
Nagy Márton már korábban elmondta, hogy egyértelműen újra kell tárgyalni a bérmegállapodást, ez novemberben indulhat el, biztosan látni kell ugyanis ehhez a harmadik negyedéves GDP-növekedést. Abban érdekelt a kormány, hogy a kétszámjegyű minimálbéremelést jövőre tartsa a gazdaság - mondta. A cél, hogy a minimálbér a lehető legnagyobb mértékben emelkedjen, de fontos, hogy nem lehet össze-vissza ígérgetni. Ez a növekedési mérték a gazdaság teljesítőképességétől függ. A kormány meg fog adni minden segítséget ahhoz, hogy megvalósuljon a minél nagyobb minimálbéremelés jövőre – tette akkor hozzá.
A minisztérium számításai szerint a minimálbér 1 százalékpontos emelése 0,2-0,3 százalékpontos emelést jelent az átlagbér szintjén. 250 ezren vannak minimálbéren, a garantált bérminimum esetében pedig 750 ezer emberről beszélünk - ismertette.
Mindeközben a szociális hozzájárulási adó 1 százalékpontos csökkentésére készül a kormány annak érdekében, hogy a hazai cégek könnyebben ki tudják gazdálkodni a következő évek béremeléseit.
A legnagyobb szakszervezeti szövetség elfogadja a kisebb minimálbéremelést, ha valóban gyengébben teljesít a gazdaság – nyilatkozta Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke az RTL Hiradónak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Itt az újabb fordulat: lehet, hogy a hírszerzés is benne volt az Epstein-ügyben
Három ország neve hangzott el.
Kórházi kezelést igénylő mellékhatások: szigorú intézkedés jön a népszerű fogyasztószereknél
Súlyos problémák merültek fel a gyógyszertárakban készített gyógyszereknél.
Megszólalt Oroszország erős embere: megfenyegette a NATO egyik hatalmát
Egyetlen dolog áll a háttérben.
Tovább drágul az arany, itt az új történelmi csúcs
A mai munkaerőpiaci adatok is az emelkedést támogatják.
Minden jel arra mutat, hogy hamarosan katonai inváziót indít Amerika legnagyobb riválisa
Egyetlen nagy cél lebeg Peking szeme előtt.
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.