Rossz hírt közölt Nagy Márton a minimálbérről: elmaradhat a 13 százalékos emelés

Havi nettó 193 400 forint a havi minimálbér, ez 13 százalékkal emelkedne jövőre a megállapodás szerint, amit a miniszterelnök tavaly kötött a munkaadókkal és a szakszervezetekkel. Záradékot is írtak a bérmegállapodásba, hogy újratárgyalják, ha máskép teljesít a gazdaság, mint ahogy a kormány tervezett - emlékeztet az RTL.

A 13 százalékos emelés egy 3,4 százalékos GDP-növekedéssel és egy 3 százalék körüli inflációval kalkulált.

Az infláció magasabb, a GDP pedig alacsonyabb lett

– mondta el Nagy Márton az RTL Hiradónak. A miniszter már csak legalább 10 százalékos minimálbéremelést ígér a 13 százalék helyett. Egy kétszámjegyű minimálbéremelkedés nagyon nagy emelkedést jelent egy olyan környezetben, ahol a növekedésünk 1 százalék körül van, és nem csak a miénk, de a szlovák, az osztrák és a német is – tette hozzá Nagy Márton.

Nagy Márton a garantált bérminimum emeléséről is beszélt a Közgazdász Vándorgyűlésen, miszerint kétszámjegyű, vagy kétszámjegy közelében lesz.

Nagy Márton már korábban elmondta, hogy egyértelműen újra kell tárgyalni a bérmegállapodást, ez novemberben indulhat el, biztosan látni kell ugyanis ehhez a harmadik negyedéves GDP-növekedést. Abban érdekelt a kormány, hogy a kétszámjegyű minimálbéremelést jövőre tartsa a gazdaság - mondta. A cél, hogy a minimálbér a lehető legnagyobb mértékben emelkedjen, de fontos, hogy nem lehet össze-vissza ígérgetni. Ez a növekedési mérték a gazdaság teljesítőképességétől függ. A kormány meg fog adni minden segítséget ahhoz, hogy megvalósuljon a minél nagyobb minimálbéremelés jövőre – tette akkor hozzá.

A minisztérium számításai szerint a minimálbér 1 százalékpontos emelése 0,2-0,3 százalékpontos emelést jelent az átlagbér szintjén. 250 ezren vannak minimálbéren, a garantált bérminimum esetében pedig 750 ezer emberről beszélünk - ismertette.

Mindeközben a szociális hozzájárulási adó 1 százalékpontos csökkentésére készül a kormány annak érdekében, hogy a hazai cégek könnyebben ki tudják gazdálkodni a következő évek béremeléseit.

A legnagyobb szakszervezeti szövetség elfogadja a kisebb minimálbéremelést, ha valóban gyengébben teljesít a gazdaság – nyilatkozta Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke az RTL Hiradónak.

