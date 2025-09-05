Titokzatos új ügyfél bukkant fel a chipgyártónál, tépik a részvényt

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A csütörtöki, vártnál jobb negyedéves eredmények bejelentését követően Hock Tan, a Broadcom vezérigazgatója közölte, hogy

egy negyedik nagy ügyfél 10 milliárd dolláros megrendelést adott le egyedi mesterséges intelligencia chipekre.

A szállítások 2026-ban kezdődnek meg.

Bár a Broadcom nem nevezte meg az új partnert, a Mizuho, a Cantor Fitzgerald és a KeyBanc elemzői szerint az OpenAI-ról van szó. A Financial Times csütörtökön arról számolt be, hogy a két vállalat közösen tervezett egy chipet, amely jövőre kerül piacra. Az OpenAI nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Az elemzők szerint a Broadcom korábbi három nagy ügyfele a Google, a Meta és a ByteDance (a TikTok tulajdonosa). Az új megrendelés jelentősen javítja a vállalat kilátásait.

A 2024-es pénzügyi harmadik negyedévben a Broadcom a várakozásokat felülmúló eredményeket ért el. A negyedik negyedévre 17,4 milliárd dolláros bevételt prognosztizál, amelyből 6,2 milliárd dollár származik majd az AI-üzletágból. Tan vezérigazgató szerint az új megrendelés jelentősen javítja a 2026-os kilátásokat. Bár pontos előrejelzést nem adott, jelezte, hogy az AI-üzletág növekedése meghaladhatja a korábban említett 50-60 százalékos tartományt. A hardver mellett a Broadcom jelentős szoftverágazattal is rendelkezik, különösen a VMware 2023-as 61 milliárd dolláros felvásárlása óta. Az infrastruktúra-szoftver üzletág bevétele, amely magában foglalja a VMware-t, 43 százalékkal 6,79 milliárd dollárra nőtt.

A bejelentés hatására a Broadcom részvényei tovább erősödtek, 10 százalékos pluszban áll az árfolyam. Az elmúlt egy évben már mintegy 130 százalékkal emelkedtek a részvények, ahogy a cég a Nvidia mellett az AI-chipek piacának éllovasává vált.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ