Titokzatos új ügyfél bukkant fel a chipgyártónál, tépik a részvényt

A csütörtöki, vártnál jobb negyedéves eredmények bejelentését követően Hock Tan, a Broadcom vezérigazgatója közölte, hogy
egy negyedik nagy ügyfél 10 milliárd dolláros megrendelést adott le egyedi mesterséges intelligencia chipekre.
A szállítások 2026-ban kezdődnek meg.
Bár a Broadcom nem nevezte meg az új partnert, a Mizuho, a Cantor Fitzgerald és a KeyBanc elemzői szerint az OpenAI-ról van szó. A Financial Times csütörtökön arról számolt be, hogy a két vállalat közösen tervezett egy chipet, amely jövőre kerül piacra. Az OpenAI nem kívánt nyilatkozni az ügyben.
Az elemzők szerint a Broadcom korábbi három nagy ügyfele a Google, a Meta és a ByteDance (a TikTok tulajdonosa). Az új megrendelés jelentősen javítja a vállalat kilátásait.
A 2024-es pénzügyi harmadik negyedévben a Broadcom a várakozásokat felülmúló eredményeket ért el. A negyedik negyedévre 17,4 milliárd dolláros bevételt prognosztizál, amelyből 6,2 milliárd dollár származik majd az AI-üzletágból. Tan vezérigazgató szerint az új megrendelés jelentősen javítja a 2026-os kilátásokat. Bár pontos előrejelzést nem adott, jelezte, hogy az AI-üzletág növekedése meghaladhatja a korábban említett 50-60 százalékos tartományt. A hardver mellett a Broadcom jelentős szoftverágazattal is rendelkezik, különösen a VMware 2023-as 61 milliárd dolláros felvásárlása óta. Az infrastruktúra-szoftver üzletág bevétele, amely magában foglalja a VMware-t, 43 százalékkal 6,79 milliárd dollárra nőtt.
A bejelentés hatására a Broadcom részvényei tovább erősödtek, 10 százalékos pluszban áll az árfolyam. Az elmúlt egy évben már mintegy 130 százalékkal emelkedtek a részvények, ahogy a cég a Nvidia mellett az AI-chipek piacának éllovasává vált.
