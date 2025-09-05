  • Megjelenítés
Tökéletes vihar: esnek az olajárak a fontos hétvégi találkozó előtt
Az olajárak pénteken jelentősen csökkentek a gyenge amerikai munkaerőpiaci adatok és az OPEC+ hétvégi találkozójával kapcsolatos várakozások hatására.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,49 dollárral (2,22%) esett, így 65,50 dolláron zárt hordónként. Az amerikai WTI nyersolaj ára még nagyobb mértékben, 1,61 dollárral (2,54%) csökkent, 61,87 dolláron fejezve be a kereskedést.

A Reuters szerdai jelentése szerint az OPEC+ nyolc termelője a vasárnapi találkozón fontolóra veszi a termelés további növelését.

Eközben az amerikai nyersolajkészletek a várakozásokkal ellentétben nem csökkentek, hanem 2,4 millió hordóval nőttek a múlt héten.

"Egyfajta tökéletes vihar alakult ki" - nyilatkozta a Price Futures Group vezető elemzője a Reutersnek. "Az esés az OPEC-kel kapcsolatos hírekkel kezdődött. A munkaerőpiaci jelentés sem segített, ami a piac gyengülésére utal."

Egyre erősödnek a várakozások, hogy az OPEC+ a vasárnapi találkozón a piaci részesedés visszaszerzése érdekében több olaj piacra juttatása mellett dönt. A csoport a tervek szerint több mint egy évvel a tervezett ütemezés előtt kezdené el feloldani a napi 1,65 millió hordós (a globális kereslet 1,6%-át kitevő) termeléscsökkentést.

"Ha az OPEC+ nyolc országa újabb termelésnövelésben állapodna meg, véleményünk szerint ez jelentős lefelé irányuló nyomást gyakorolna az olajárakra. Elvégre már most is jelentős a kínálati többlet kockázata" - írták a Commerzbank elemzői.

Az árakat ugyanakkor továbbra is támogatják az ellátási kockázatok. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte az európai vezetőkkel, hogy Európának le kell állítania az orosz olaj vásárlását. Az orosz nyersolajexport csökkenése vagy más ellátási zavarok felfelé tolhatják a globális olajárakat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: picture alliance via (c) Copyright 2019, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

GettyImages investing befektetés stock market tőzsde részvény árfolyam -504112194-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
Nagyon durva számok jöttek Amerikából - Mutatjuk a piaci reakciókat
Pénzcentrum
Sokk a világgazdaságban: olyan fordulat zajlik, amire senki sem mert volna fogadni 20 éve
