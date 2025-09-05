Tömeges elbocsátások jönnek az OMV-nél - Több országot érint a leépítés

Az OMV 2000 munkahely megszüntetését tervezi világszerte, ami a vállalat 23 ezer fős állományának közel 9 százalékát érinti.

A Kurier osztrák napilap jelentése szerint a leépítés különösen a román Petrom leányvállalatot érinti majd, de elbocsátásokra lehet számítani a dél-németországi finomítóban és Szlovákiában is.

Az OMV pénteken a Reutersnek küldött nyilatkozatában megerősítette, hogy a "csoport versenyképességének biztosítása érdekében" személyzeti intézkedésekre lehet szükség, de a részleteket csak a belső egyeztetések lezárása után hozzák nyilvánosságra.

Ausztriában a vállalat 5400 munkahelyéből várhatóan 400 szűnik meg. A Borealis vegyipari leányvállalatot - amely az OMV fő részvényese, az Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) vegyipari üzletágával készül egyesülni - nem érintik a tervezett leépítések.

A GPA szakszervezet "súlyos csapásnak" nevezte a terveket az osztrák gazdaságra nézve, és figyelmeztette a vállalatot, hogy munkabeszüntetés következhet, ha az OMV nem tesz "tisztességes" ajánlatot a távozó dolgozóknak. A szakszervezet hozzátette, hogy "a magasan képzett munkaerő esetleges elvesztése nagy veszteség az osztrák ipar számára".

Forrás: Reuters