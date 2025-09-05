Tovább drágul az arany, itt az új történelmi csúcs

Pénteken az arany ára tovább emelkedett, 3597,66 dolláron új történelmi csúcsot döntve,
és közelítve a 3600 dolláros unciánkénti szintet. Az arany spot ára 1,1%-kal nőtt, és a nemesfém a legerősebb heti növekedését produkálja közel négy hónap óta. Az amerikai határidős aranyár decemberi szállításra 0,9%-kal 3638,8 dollárra emelkedett.
Az arany árfolyama idén eddig több mint 36%-kal erősödött. A rali fő hajtóerői a dollár gyengülése, a központi bankok vásárlásai, a lazuló monetáris politika és a geopolitikai, valamint gazdasági bizonytalanságok.
A mai amerikai munkaerőpiaci adatok is rásegítettek az emelkedésre, augusztusban jelentősen lelassult a munkahelyteremtés, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3%-ra emelkedett, ami a munkaerőpiaci feltételek romlását jelzi. A kereskedők jelenleg 86% esélyt adnak egy 25 bázispontos, és 14% esélyt egy 50 bázispontos kamatcsökkentésnek szeptemberben.
Elemzők szerint a kilátások pozitívak az arany számára, mivel a munkaerőpiaci aggodalmak felülírják az inflációs félelmeket rövid, valószínűleg középtávon is. Az elemzők a Fed függetlenségét is kulcsfontosságú tényezőként említik az arany árfolyamának alakulásában - különösen azután, hogy Donald Trump amerikai elnök megpróbálta elbocsátani Lisa Cook Fed-kormányzót, és ismételten nyomást gyakorolt a jegybankra a kamatok csökkentése érdekében.
Az arany általában akkor teljesít jól, amikor az alapkamatok alacsonyak és a bizonytalanság magas, így a biztonságot kereső befektetők számára vonzó eszközzé válik.
Kína és India a legnagyobb aranyfogyasztók, de a rekordmagas árak miatt a fizikai arany iránti kereslet mindkét piacon csökkent a héten. A kínai központi bank vasárnap közzéteendő augusztusi aranytartalék-adatai további információt nyújthatnak arról, hogyan befolyásolja a magas ár a központi bankok keresletét.
Az egyéb nemesfémek közül az ezüst ára 0,5%-kal 40,87 dollárra emelkedett unciánként, és a harmadik egymást követő heti nyereségét könyvelheti el. A platina 0,3%-kal 1371,30 dollárra erősödött, míg a palládium 1,6%-kal 1109,26 dollárra gyengült.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Nekimegy az EU a Google-nak: milliárdos bírság és nagy változások jönnek
De a feldarabolást egyelőre megúszta.
Két hónapja nem volt ilyen mélyen a cukor ára
Bőséges kínálatra számítanak Brazíliából.
Leküzdhetetlen problémával küzd az ukrán hadsereg, de van a történetben egy csavar
Erős beszámolók kerültek elő.
Eséssel zárta a hetet a magyar tőzsde
Ment a nemzetközi hangulattal.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
Hamarosan megváltozik a beutalók rendszere: rögtön rá is ugrottak a magyarok a témára
Nagyot emelkedett az érdeklődés a témával kapcsolatban.
Ez a befektetés az aranynál is nagyobbat szólhat – Mutatjuk, hogyan lehet beszállni!
Most lesz csak igazán izgalmas a helyzet.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.