Tovább drágul az arany, itt az új történelmi csúcs
Tovább drágul az arany, itt az új történelmi csúcs

Az arany árfolyama új rekordot döntött, miután a gyenge amerikai munkaerőpiaci adatok tovább növelték a Fed kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozásokat.

Pénteken az arany ára tovább emelkedett, 3597,66 dolláron új történelmi csúcsot döntve,

és közelítve a 3600 dolláros unciánkénti szintet. Az arany spot ára 1,1%-kal nőtt, és a nemesfém a legerősebb heti növekedését produkálja közel négy hónap óta. Az amerikai határidős aranyár decemberi szállításra 0,9%-kal 3638,8 dollárra emelkedett.

Az arany árfolyama idén eddig több mint 36%-kal erősödött. A rali fő hajtóerői a dollár gyengülése, a központi bankok vásárlásai, a lazuló monetáris politika és a geopolitikai, valamint gazdasági bizonytalanságok.

A mai amerikai munkaerőpiaci adatok is rásegítettek az emelkedésre, augusztusban jelentősen lelassult a munkahelyteremtés, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3%-ra emelkedett, ami a munkaerőpiaci feltételek romlását jelzi. A kereskedők jelenleg 86% esélyt adnak egy 25 bázispontos, és 14% esélyt egy 50 bázispontos kamatcsökkentésnek szeptemberben.

Elemzők szerint a kilátások pozitívak az arany számára, mivel a munkaerőpiaci aggodalmak felülírják az inflációs félelmeket rövid, valószínűleg középtávon is. Az elemzők a Fed függetlenségét is kulcsfontosságú tényezőként említik az arany árfolyamának alakulásában - különösen azután, hogy Donald Trump amerikai elnök megpróbálta elbocsátani Lisa Cook Fed-kormányzót, és ismételten nyomást gyakorolt a jegybankra a kamatok csökkentése érdekében.

Az arany általában akkor teljesít jól, amikor az alapkamatok alacsonyak és a bizonytalanság magas, így a biztonságot kereső befektetők számára vonzó eszközzé válik.

Kína és India a legnagyobb aranyfogyasztók, de a rekordmagas árak miatt a fizikai arany iránti kereslet mindkét piacon csökkent a héten. A kínai központi bank vasárnap közzéteendő augusztusi aranytartalék-adatai további információt nyújthatnak arról, hogyan befolyásolja a magas ár a központi bankok keresletét.

Az egyéb nemesfémek közül az ezüst ára 0,5%-kal 40,87 dollárra emelkedett unciánként, és a harmadik egymást követő heti nyereségét könyvelheti el. A platina 0,3%-kal 1371,30 dollárra erősödött, míg a palládium 1,6%-kal 1109,26 dollárra gyengült.

