AI és chipgyártás kéz a kézben: stratégiai összefogás születik Európában

Az ASML, a világ vezető chipgyártó berendezéseinek holland gyártója 1,3 milliárd eurót fektet a francia Mistral AI-ba, amely ezzel Európa legértékesebb mesterségesintelligencia-startupjává válik. A befektetés célja, hogy erősítse az európai technológiai szuverenitást az amerikai és kínai óriásokkal szemben, írja a Reuters.

Portfolio Future of Finance 2025 Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.

A Reuters értesülései szerint az ASML 1,3 milliárd euróval száll be a Mistral AI legújabb, 1,7 milliárd eurós tőkebevonásába, a tranzakció a francia mesterségesintelligencia-céget 10 milliárd euróra értékeli.

A tranzakció révén az ASML a legnagyobb részvényese lehet a Mistralnak, sőt egy igazgatósági helyet is megszerezhet.

A lépés stratégiai mérföldkő, amely két európai technológiai bajnokot köt össze, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a kontinens kevésbé függjön az amerikai és kínai MI-modellektől.

A Mistral 2023-ban alakult, alapítói korábban a DeepMindnál és a Metánál dolgoztak. Azóta gyorsan Európa egyik AI-sztárjává vált, és olyan befektetőktől kapott támogatást, mint az Nvidia.

Az ASML a világ egyetlen EUV (extrém ultraibolya) litográfiai berendezésének szállítója, amely nélkül a legfejlettebb chipek gyártása elképzelhetetlen, a TSMC-től az Intelig a legnagyobb chipgyártók használják őket.

A finanszírozási kör lezárultával a Mistral minden idők legnagyobb értékű európai AI-startupja lesz, amely mögött immár nemcsak amerikai, hanem meghatározó európai technológiai tőke is áll. A források szerint a Bank of America tanácsadóként segítette az ASML befektetését.

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images