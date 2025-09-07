Így gazdagszik a Trump család a kriptókon

A Bloomberg Billionaires Index friss adatai szerint a Trump család vagyona immár 7,7 milliárd dollár, amelynek jelentős részét az újonnan indított kriptovaluta-projektek adják.
A World Liberty Financial – amelyet Donald Trump Jr., Eric Trump és a legfiatalabb fiú, Barron Trump közösen alapítottak – szeptember 1-jén nyitotta meg a kereskedés lehetőségét saját tokenjével (WLFI). Rövid időn belül komoly értéknövekedést értek el: egy, az Alt5 Sigma nevű nyilvános céggel kötött megállapodás további 670 millió dollárt jelentett a család vagyonában. Bár a Trumpok több mint 22 milliárd darab WLFI tokent birtokolnak, ezek nagy része jelenleg még zárolva van, így egyelőre nem vehetők figyelembe a teljes vagyonértékelésnél.
A másik zászlóshajó, az American Bitcoin Corp. márciusban alakult, és Eric Trump nevéhez köthető. A vállalat bitcoin-bányászattal foglalkozik, és azonnal a figyelem középpontjába került, amikor szeptember 3-án a tőzsdén debütált. A részvények szárnyalása Eric Trump részesedését egy időre több mint 500 millió dollárra értékelte, ami rövid időre az 1 milliárd dolláros határt is megközelítette.
A fejlemények azt mutatják, hogy a Trump család vagyonának szerkezete átalakulóban van: a jól ismert ikonikus ingatlanok – mint a manhattani Trump Tower vagy a floridai Mar-a-Lago rezidencia – már nem a legfontosabb pillérei a gyors gazdagodásnak. A kriptók eddig nem látott ütemben és mértékben növelik a család befolyását és vagyonát.
A World Liberty Financial vezetői máris felvetették az ingatlanvagyon „tokenizálásának” ötletét, vagyis olyan digitális eszközök létrehozását, amelyek a valós világban létező vagyontárgyakat képviselik. Ez forradalmasíthatná a Trumpok hagyományosan ingatlanalapú üzleti modelljét, és új szintre emelhetné a család kriptoval kapcsolatos tevékenységét.
A család kriptoaktivitása ugyanakkor vitákat is kelt. Egyes kritikusok összeférhetetlenséget sejtenek, hiszen Trump elnökként kedvezőbb szabályozási környezetet teremtett a kriptoszektornak: a Biden-adminisztráció alatt indított perek és szigorítások leálltak, és Trump korábban azt ígérte, hogy az Egyesült Államokat a világ kripto fővárosává teszi.
Címlapkép forrása: Jeff J Mitchell/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
