Itt a Mercedes legújabb elektromos autója - A legnépszerűbb modellel mennek a BMW ellen
A Mercedes-Benz bemutatta legnépszerűbb modelljének, a GLC-nek az elektromos változatát a müncheni autószalonon, amely közvetlen riválisa lesz a héten bemutatott BMW iX3-nak és a Tesla Model Y-nak.

A Mercedes-Benz vasárnap rántotta le a leplet az elektromos GLC-ről, amely a gyártó világszerte legnépszerűbb modelljének új, akkumulátoros verziója.

A GLC az értékesítések mintegy 20%-át adja, és különösen erős a kereslet Európában és Kínában, így a modell villamosítása kulcsfontosságú a vállalatnak.

Néhány érdekesség az autóról:

  • Hatótáv – akár 713 km (WLTP), ami a kategória élvonalába tartozik.

  • Gyors töltés – 10 perc alatt kb. 303 kilométernyi hatótáv visszatölthető az új 800 V-os rendszerrel.

  • MBUX Hyperscreen – óriási, 99,3 cm-es kijelző, a legnagyobb eddig egy Mercedesben.

  • AI-alapú rendszer (MB.OS) – tanulja a vezető szokásait, frissítéseket kap a felhőről, mindig naprakész.

  • Tágasabb belső tér – több láb- és fejtér elöl-hátul, akár 1740 liter csomagtér.

  • Luxus élmény – panorámatető 162 világító csillaggal és hangulatvilágítás.

  • Fenntarthatóság – első autó a világon opcionális, tanúsított vegán belső térrel.

  • Menetkomfort – S-Osztályból átvett légrugózás + hátsókerék-kormányzás

  • Biztonság és vezetéstámogatás – 10 kamera, 5 radar és 12 ultrahangos szenzor az intelligens asszisztenshez.

  • 2,4 tonna vontatási kapacitás

A bemutató tétje nagy, mivel a Mercedes első elektromos modelljei – köztük a zászlóshajónak szánt EQS és az EQE – gyengén teljesítettek, különösen az USA-ban és Kínában, ahol még jelentős árengedmények mellett sem hozták a várt számokat. Az elektromos G-osztály sem bizonyult átütő sikernek, pedig olyan látványos funkcióval rendelkezett, amely lehetővé tette, hogy a jármű 360 fokban forduljon a tengelye körül.

Címlapkép: Mercedes-Benz

