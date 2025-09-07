Itt a Mercedes legújabb elektromos autója - A legnépszerűbb modellel mennek a BMW ellen

A Mercedes-Benz vasárnap rántotta le a leplet az elektromos GLC-ről, amely a gyártó világszerte legnépszerűbb modelljének új, akkumulátoros verziója.
A GLC az értékesítések mintegy 20%-át adja, és különösen erős a kereslet Európában és Kínában, így a modell villamosítása kulcsfontosságú a vállalatnak.
Néhány érdekesség az autóról:
-
Hatótáv – akár 713 km (WLTP), ami a kategória élvonalába tartozik.
-
Gyors töltés – 10 perc alatt kb. 303 kilométernyi hatótáv visszatölthető az új 800 V-os rendszerrel.
-
MBUX Hyperscreen – óriási, 99,3 cm-es kijelző, a legnagyobb eddig egy Mercedesben.
-
AI-alapú rendszer (MB.OS) – tanulja a vezető szokásait, frissítéseket kap a felhőről, mindig naprakész.
-
Tágasabb belső tér – több láb- és fejtér elöl-hátul, akár 1740 liter csomagtér.
-
Luxus élmény – panorámatető 162 világító csillaggal és hangulatvilágítás.
-
Fenntarthatóság – első autó a világon opcionális, tanúsított vegán belső térrel.
-
Menetkomfort – S-Osztályból átvett légrugózás + hátsókerék-kormányzás
-
Biztonság és vezetéstámogatás – 10 kamera, 5 radar és 12 ultrahangos szenzor az intelligens asszisztenshez.
-
2,4 tonna vontatási kapacitás
A bemutató tétje nagy, mivel a Mercedes első elektromos modelljei – köztük a zászlóshajónak szánt EQS és az EQE – gyengén teljesítettek, különösen az USA-ban és Kínában, ahol még jelentős árengedmények mellett sem hozták a várt számokat. Az elektromos G-osztály sem bizonyult átütő sikernek, pedig olyan látványos funkcióval rendelkezett, amely lehetővé tette, hogy a jármű 360 fokban forduljon a tengelye körül.
Címlapkép: Mercedes-Benz
Veszélyben Trump vámjai: milliárdos visszatérítés fenyegeti az USA-t
A Legfelsőbb Bíróság elé került a Tarifa-csata.
Kiderült, mikor indul a gyártás a CATL debreceni üzemében
Hamarosan termelni kezd a kínai cég gyára.
Így gazdagszik a Trump család a kriptókon
Átalakul a birodalom.
Orbán Viktor: Oroszország megnyerte a háborút, az eurózóna fel fog bomlani
A háborúról, a geopolitikáról és Magyarország jövőjéről is beszélt.
Kiderült, ezt már nem bírja a magyarok pénztárcája
Túl drága lett a nyaralás.
Teszteltük a Google új csúcstelefonját, mutatjuk, mit tud a Pixel 10 Pro
Szubjektív vélemény a zászlóshajó telefonról.
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.