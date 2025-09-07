Itt a Mercedes legújabb elektromos autója - A legnépszerűbb modellel mennek a BMW ellen

A Mercedes-Benz vasárnap rántotta le a leplet az elektromos GLC-ről, amely a gyártó világszerte legnépszerűbb modelljének új, akkumulátoros verziója.

A GLC az értékesítések mintegy 20%-át adja, és különösen erős a kereslet Európában és Kínában, így a modell villamosítása kulcsfontosságú a vállalatnak.

Néhány érdekesség az autóról:

Hatótáv – akár 713 km (WLTP), ami a kategória élvonalába tartozik.

Gyors töltés – 10 perc alatt kb. 303 kilométernyi hatótáv visszatölthető az új 800 V-os rendszerrel.

MBUX Hyperscreen – óriási, 99,3 cm-es kijelző, a legnagyobb eddig egy Mercedesben.

AI-alapú rendszer (MB.OS) – tanulja a vezető szokásait, frissítéseket kap a felhőről, mindig naprakész.

Tágasabb belső tér – több láb- és fejtér elöl-hátul, akár 1740 liter csomagtér.

Luxus élmény – panorámatető 162 világító csillaggal és hangulatvilágítás.

Fenntarthatóság – első autó a világon opcionális, tanúsított vegán belső térrel.

Menetkomfort – S-Osztályból átvett légrugózás + hátsókerék-kormányzás

Biztonság és vezetéstámogatás – 10 kamera, 5 radar és 12 ultrahangos szenzor az intelligens asszisztenshez.

2,4 tonna vontatási kapacitás

A bemutató tétje nagy, mivel a Mercedes első elektromos modelljei – köztük a zászlóshajónak szánt EQS és az EQE – gyengén teljesítettek, különösen az USA-ban és Kínában, ahol még jelentős árengedmények mellett sem hozták a várt számokat. Az elektromos G-osztály sem bizonyult átütő sikernek, pedig olyan látványos funkcióval rendelkezett, amely lehetővé tette, hogy a jármű 360 fokban forduljon a tengelye körül.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 05. Bemutatták az új BMW-t, amit Debrecenben fognak gyártani

Címlapkép: Mercedes-Benz