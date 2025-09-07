Kiderült, mikor indul a gyártás a CATL debreceni üzemében

A világ vezető akkumulátorgyártója, a kínai CATL új, Debrecenben épülő üzeme már a jövő év elején megkezdheti a termelést – jelentette be a vállalat európai vezérigazgatója. Az óriásberuházás kulcsszerepet játszik Európa elektromosautó-átállásában, és több ezer munkahelyet teremt a régióban, írja a Reuters.

A CATL 2022 nyarán jelentette be, hogy Debrecenben építi meg második európai gyártóegységét.

Idén májusban egy háttérbeszélgetésen azt mondták a cég vezetői, hogy idén ősszel kezdődik a tesztgyártás és télen a sorozatgyártás a debreceni üzemben.

Matt Shen, a CATL európai igazgatója a Reutersnek most azt mondta, hogy a cél a termelés megkezdése még az idei év végén vagy legkésőbb 2026 elején, vagyis mintegy egy évvel korábban, mint ahogyan azt eredetileg tervezték.

A kínai vállalat 7,3 milliárd eurós beruházással építi fel új európai gyártóbázisát Debrecenben.

A tervek szerint a gyár évi 100 gigawattóra kapacitással fog működni, amely messze meghaladja a cég első európai üzemének teljesítményét a németországi Türingiában. Az új telephely 9 ezer embernek ad majd munkát, és olyan autógyártókat lát el akkumulátorokkal, mint a BMW, a Stellantis vagy a Volkswagen.

A vállalat optimistán tekint a jövőbe, és nem tart attól, hogy az elektromos autók európai keresletének időszakos visszaesése befolyásolná a hosszú távú trendet.

A CATL globálisan 38%-os piaci részesedéssel rendelkezik az elektromos járművek akkumulátorainak piacán.

A társaság májusi hongkongi tőzsdei bevezetéséből 4,6 milliárd dollárt vont be, amelynek egy részét a debreceni projekt finanszírozására fordította.

Egy másik hír is megjelent ma a céggel kapcsolatban: a CATL két, kifejezetten Európára szabott lítium-vasfoszfát akkumulátor-variánst mutatott be vasárnap Münchenben.

Az egyik modell 758 kilométeres hatótávolságot biztosít, 12 évig működőképes, és alig mutat teljesítményromlást, ezért különösen vonzó lehet az autóflották és a lízingpiac számára.

A másik típus az extrém gyors töltésre helyezi a hangsúlyt: mindössze 10 perc alatt 478 kilométeres hatótávot képes visszatölteni, ráadásul kifejezetten alacsony hőmérsékleti körülményekhez optimalizálták.

Címlapkép forrása: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images