  • Megjelenítés
Tenger alatti kábeleket vágtak el, akadozik a Microsoft szolgáltatása
Üzlet

Tenger alatti kábeleket vágtak el, akadozik a Microsoft szolgáltatása

Portfolio
Újabb internetforgalmi fennakadásokkal kell számolni a Közel-Keleten és Ázsiában, miután a Vörös-tengerben lefektetett tengeralatti kábelek megsérültek. A károk a Microsoft Azure felhőszolgáltatásait is érintették, bár a cég alternatív útvonalakon próbálja biztosítani az adatforgalmat, írja a BBC.

A Microsoft közlése szerint a Vörös-tengerben történt kábelvágások késéseket és lassulást okoznak az Azure felhőszolgáltatás egyes felhasználóinak, főként azoknak, akiknek az internetforgalma a Közel-Keleten halad át.

A technológiai óriás átirányította az adatokat más útvonalakra, de így is megnövekedhet a késleltetés.

A NetBlocks szervezet szerint a meghibásodás Indiát, Pakisztánt és más országokat is érintett.

A pakisztáni távközlési vállalat arról számolt be, hogy a károk a szaúd-arábiai Dzsidda közelében történtek, és csúcsidőben komolyabb fennakadások várhatók.

Bár a kábelek gyakran hajóhorgonyok miatt sérülnek, a múltban előfordult szándékos rongálás is: 2024 februárjában több kommunikációs vezeték is megsérült a térségben, miután jemeni Houthi támadásoktól tartottak. A globális távközlési infrastruktúra sebezhetősége az utóbbi években több alkalommal is napirendre került, például a Balti-tengeren történt szabotázsgyanús káresetek miatt.

Címlapkép forrása: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
trump család
Üzlet
Így gazdagszik a Trump család a kriptókon
Pénzcentrum
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility