Tenger alatti kábeleket vágtak el, akadozik a Microsoft szolgáltatása

Újabb internetforgalmi fennakadásokkal kell számolni a Közel-Keleten és Ázsiában, miután a Vörös-tengerben lefektetett tengeralatti kábelek megsérültek. A károk a Microsoft Azure felhőszolgáltatásait is érintették, bár a cég alternatív útvonalakon próbálja biztosítani az adatforgalmat, írja a BBC.

A Microsoft közlése szerint a Vörös-tengerben történt kábelvágások késéseket és lassulást okoznak az Azure felhőszolgáltatás egyes felhasználóinak, főként azoknak, akiknek az internetforgalma a Közel-Keleten halad át.

A technológiai óriás átirányította az adatokat más útvonalakra, de így is megnövekedhet a késleltetés.

A NetBlocks szervezet szerint a meghibásodás Indiát, Pakisztánt és más országokat is érintett.

A pakisztáni távközlési vállalat arról számolt be, hogy a károk a szaúd-arábiai Dzsidda közelében történtek, és csúcsidőben komolyabb fennakadások várhatók.

Bár a kábelek gyakran hajóhorgonyok miatt sérülnek, a múltban előfordult szándékos rongálás is: 2024 februárjában több kommunikációs vezeték is megsérült a térségben, miután jemeni Houthi támadásoktól tartottak. A globális távközlési infrastruktúra sebezhetősége az utóbbi években több alkalommal is napirendre került, például a Balti-tengeren történt szabotázsgyanús káresetek miatt.

Címlapkép forrása: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images