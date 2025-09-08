  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Befektetők figyelem! Itt van, mit tervez a 4iG a Rábával

Portfolio
A 4iG felvásárolja a Rábát, állami tulajdonból magántulajdonba kerül két nagy részvénycsomag, amivel a részvények közel háromnegyede a 4iG-hoz kerül. Nagy kérdés, hogy hogyan alakul át a Rába, és marad-e a gépgyártó a tőzsdén. Az előbbivel kapcsolatban már kaptunk egy kis előzetest, az utóbbival kapcsolatban pedig megküldte a Portfolio-nak a válaszát a 4iG.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Új tartalommal töltik meg a Rábát

Mi most a Rába? A vállalat a járműipar meghatározó szereplői számára futóműveket, részegységeket, különböző szerkezeti komponenseket, az építőipari nehézgép-gyártó vállalatoknak speciális komponenseket, alvázakat szállít.

Jó esély van arra, hogy a 4iG Csoportba integrálva a Rába új kompetenciákat is kap, és a védelmi iparhoz kapcsolódó gyártás erősödik.

A közlemény szerint olyan nagyvállalat jöhet létre, amely a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes, magyar gyártású és fejlesztésű megoldásokat kínál.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility