Befektetők figyelem! Itt van, mit tervez a 4iG a Rábával

Új tartalommal töltik meg a Rábát
Mi most a Rába? A vállalat a járműipar meghatározó szereplői számára futóműveket, részegységeket, különböző szerkezeti komponenseket, az építőipari nehézgép-gyártó vállalatoknak speciális komponenseket, alvázakat szállít.
Jó esély van arra, hogy a 4iG Csoportba integrálva a Rába új kompetenciákat is kap, és a védelmi iparhoz kapcsolódó gyártás erősödik.
A közlemény szerint olyan nagyvállalat jöhet létre, amely a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes, magyar gyártású és fejlesztésű megoldásokat kínál.
