Befektetők figyelem! Itt van, mit tervez a 4iG a Rábával

A 4iG felvásárolja a Rábát, állami tulajdonból magántulajdonba kerül két nagy részvénycsomag, amivel a részvények közel háromnegyede a 4iG-hoz kerül. Nagy kérdés, hogy hogyan alakul át a Rába, és marad-e a gépgyártó a tőzsdén. Az előbbivel kapcsolatban már kaptunk egy kis előzetest, az utóbbival kapcsolatban pedig megküldte a Portfolio-nak a válaszát a 4iG.

Új tartalommal töltik meg a Rábát

Mi most a Rába? A vállalat a járműipar meghatározó szereplői számára futóműveket, részegységeket, különböző szerkezeti komponenseket, az építőipari nehézgép-gyártó vállalatoknak speciális komponenseket, alvázakat szállít.

Jó esély van arra, hogy a 4iG Csoportba integrálva a Rába új kompetenciákat is kap, és a védelmi iparhoz kapcsolódó gyártás erősödik.

A közlemény szerint olyan nagyvállalat jöhet létre, amely a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes, magyar gyártású és fejlesztésű megoldásokat kínál.