„Nem hozunk orosz gázt Romániába” – Megszólalt az MVM vezére a romániai terjeszkedésről

A legvitatottabb kérdés: az orosz földgáz
Mátrai a román BURSA híroldalnak adott interjúban azt mondta, hogy az elejétől kezdve az egyik legégetőbb kérdés román oldalról, hogy az MVM megjelenésével együtt érkezne-e orosz gáz Romániában.
A román energiaügyi minisztérium még januárban figyelmeztette a külföldi befektetéseket vizsgáló kormányzati ügynökséget azokra a potenciális nemzetbiztonsági kockázatokra, amelyek abból eredhetnek, ha a magyar MVM felvásárolná az E. ON helyi energiaszolgáltatóját - az ügylet azóta még mindig vizsgálat alatt és a román hatóságok jóváhagyására vár.
Őszintén szólva meglepődtünk, mivel az MVM évek óta meghatározó szereplője a romániai energiapiacnak. Ez egy spekulatív és hamis állítás. Románia erős hazai termelési bázissal rendelkezik, gazdasági racionalitás híján lenne ide orosz gázt hozni
- emelte ki Mátrai. Hozzátette, azt sem érdemes elfelejteni, hogy lényegében az MVM a román állammal lépne partnerségbe, amely a vállalat fennmaradó részét birtokolja majd, ez pedig egy biztonsági záradékként is működhet. Egy korábbi, Portfolionak adott interjúban azt is elmondta, hogy "a gázszállítások területén nagyjából az ügyfeleknek a 35-40 százaléka van ma az E.ON Energie Romanianál, a villamosenergia-piacon 10 százalék körüli piaci részesedése van a cégnek."
Hozzátette, hogy a Neptun Deep fekete-tengeri gázmező beindulása
2027–2028-ra nettó exportőrré teheti Romániát, így a helyi piacnak nem is lenne szüksége külső forrásra.
Az MVM-vezér szerint a szabályozási környezet is kizárja ezt a lehetőséget: „Az EU REPowerEU programja a tagállamok orosz gázfüggésének csökkentését írja elő, a román szabályozó hatóság (ANRE) pedig szigorúan ellenőrzi a piacot. Ahogy a szankciók után sem hozhat be többé Lukoil vagy OMV Petrom orosz nyersolajat, úgy az MVM sem vihetne be orosz földgázt. Ráadásul az MVM már más piacokon is bebizonyította, hogy képes elszakadni az orosz gáztól. Meg kell jegyezni, hogy csehországi ügyfeleinket kizárólag európai kereskedelmi vállalatokkal kötött megállapodások alapján szolgáljuk ki" - hívta fel a figyelmet.
Bízunk benne, hogy a Legfelsőbb Védelmi Tanács olyan végleges döntést hoz, amely tükrözi pozíciónkat az európai energiapiacon
- mondta Mátrai.
De van itt más is
A román közéletben az is felmerült, hogy az ügylet nemzetbiztonsági kockázatot hordozhat. Mátrai szerint ez félreértés:
ha a logika szerint minden külföldi energiaszolgáltató nemzetbiztonsági kockázat, akkor ide sorolhatnánk a görög PPC-t, a francia Engie-t vagy éppen a német E.ON-t is.
Az adatbiztonsági aggályokat is alaptalannak nevezte: „A fogyasztói adatokra a GDPR és a román adatvédelmi törvények szigorú szabályai vonatkoznak. Önkényes adattranszfer sem Magyarországra, sem harmadik félhez nem történhet.”
Miért épp Románia?
A vezérigazgató szerint Románia kiválasztása tudatos stratégiai döntés volt.
Románia piacát stabil, EU-konform szabályozási környezet jellemzi. Az árampiac már liberalizált, a gázpiac 2026-ban fog teljesen liberalizálódni, ami átlátható és versenyképes feltételeket teremt
- mutatott rá. Fontos, hogy két vállalatról van szó, köztük egy közel egymillió ügyfelet kiszolgáló, energiahatékonysági megoldásokat kínáló cégről, ahol 600 feletti munkavállaló dolgozik.
Mátrai szerint a makrogazdasági környezet is kedvező: dinamikus GDP-növekedés, szakképzett munkaerő, valamint jó infrastruktúra jellemzi az országot. Emellett Románia egyedi helyzetben van az energiatermelés terén: jelentős szél- és napenergia-potenciállal rendelkezik, valamint hamarosan tengeri földgázkészletei is hasznosíthatók lesznek.
Románia számunkra nemcsak egy új piac, hanem egy skálázható platform, amelyre regionális zöldenergia-portfóliót lehet építeni. Hatalmas a megújuló potenciálja, különösen a szél- és napenergia, ezért kulcsszerepet játszik az MVM 2035-ig szóló stratégiájában
– fogalmazott. "Az MVM a közép-kelet-európai régió hatodik legnagyobb vállalata árbevétel szerint, és Magyarországon a második legnagyobb. Naponta több mint 11 millió ügyfelet látunk el a régióban, beleértve Magyarországot, Csehországot, Romániát és más országokat" - tette hozzá.
Azt is elmondta az interjúban, hogy az MVM mára teljes értékláncot lefedő energiacsoporttá vált: Magyarországon erős pozíciókkal bír a termelésben – nukleáris és megújuló forrásokkal egyaránt – a kereskedelemben, a szállításban és az elosztásban is. Csehországban piacvezető a kiskereskedelmi gáz- és áramértékesítésben, valamint jelentős CNG-töltőállomás-hálózatot üzemeltet.
A romániai terjeszkedés ennek a régiós növekedési stratégiának a következő állomása
- emelte ki.
Mátrai úgy gondolja, hogy az MVM az elmúlt évtizedben Magyarországon elérte a növekedési plafont:
Magyarországon lefedjük az egész értékláncot, sok szegmensben domináns pozícióval. A következő lépés természetesen a régiós terjeszkedés volt.
A vállalat már jelenleg is együttműködik a román Transelectricával a Green Energy Corridor ("zöld energiafolyosó") létrehozásában, amely nemzetközi (azerbajdzsáni, grúz, román, magyar) tulajdonosi háttérrel rendelkezik, és 2025 nyarán megkapta a befektetési engedélyt.
A projekt célja, hogy összekapcsolja a nap- és szélerőművekben gazdag közép-ázsiai régiókat az európai energiahálózatokkal Kazahsztánon keresztül, a Kaszpi-tenger alatt, Azerbajdzsánt és Grúziát érintve, végül pedig Romániába becsatlakozva - és onnan opcionálisan a többi európai piacra.
Az MVM által kínált ár szerinte a piaci alsó sávban van: "a tranzakció értékét független befektetési bank határozta meg, és korrektnek tekinthető."
A vezérigazgató végül így zárta az interjút:
az MVM célja, hogy hosszú távon erős, stabil szolgáltatást biztosítson Romániában. Mi a régió egyik meghatározó szereplőjévé akarunk válni a dekarbonizáció és az energiapiaci fejlődés terén.
Címlapkép forrása: Portfolio
