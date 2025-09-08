Többségi tulajdont szerez a 4iG a Rábában

Ajánlatot tesz a 4iG
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektvállalata (4iG SDT EGY Zrt.) tőzsdén kívüli részvényadásvételi-szerződések keretében megvásárolja a Rába Nyrt. többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és
1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre.
A tranzakció részletei
A 4iG SDT Zrt. a tranzakció céljára létrehozott projekttársaságon keresztül (4iG SDT EGY Zrt.) 54,34 százalékos tulajdonrészt vásárol az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-től, valamint 20 százalékos részvénycsomagot a Széchenyi István Egyetemért Alapítványtól.
A részvényadásvételi szerződések a versenyhatósági jóváhagyások és egyéb zárási feltételek teljesülését követően lépnek hatályba. A fennmaradó, közel 25 százalékos (24,77%) tulajdonrész megszerzésére a 4iG SDT EGY Zrt. a tőkepiaci törvény alapján kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a közkézhányadot birtokló kisrészvényesek számára. Az egységes, 1789 forintos részvényenkénti árat a társaság a jogszabályi háttérnek megfelelően, az egy részvényre jutó saját tőke alapján határozta meg, és ez az érték minden tranzakciós elem esetében azonos. A nyilvános vételi ajánlattételi eljárás október közepéig zárulhat le.
Ki volt eddig a Rába tulajdonosa?
A Rábának 2 nagytulajdonosa van:
- N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-nek 54,34 százalék a tulajdoni hányada,
- a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány a Rába 20 százalékos tulajdonosa.
Vagyis ezt a két részvénycsomagot szerzi meg a 4iG, és ajánlatot tesz a többi részvényesnek.
A közkézhányad jelenleg 25,66 százalék, ezekre a részvényekre tesz kötelező nyilvános vételi ajánlatot részvényenként 1789 forintos áron a 4iG.
Hogy jön ki a matek?
A közel 25 milliárd forintos tranzakció finanszírozása saját tőke és külső hitelforrás kombinációjával valósul meg.
Azt tudjuk tehát, hogy a teljes tranzakció közel 25 milliárd forintos. Ha ezt az összeget leosztjuk a Rába összesen 13,47 millió darab részvényével, akkor
Rába részvényenként 1856 forint adódik.
Miközben az ajánlati ár a közkézhányadba tartozó részvényekre 1789 forint.
Ezt a látszólagos ellentmondást úgy lehet feloldani, hogy a 4iG vélhetően magasabb összeget fizet részvényenként a két nagytulajdonos, az N7 Holding és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány részvényeiért,
számításaink szerint részvényenként 1878 forintot.
Mit vesz a 4iG?
A közel 130 éves Rába Magyarország egyik meghatározó járműipari vállalata, amely futóműveket, főegységeket és alkatrészeket gyárt haszongépjárművekhez, mezőgazdasági és építőipari gépekhez. Termékeit főként Észak-Amerikába, az Európai Unióba és kisebb mértékben Japánba exportálja. A cég több évtizedes tapasztalattal bír a védelmi iparban: járműveit a Magyar Honvédség is használja, emellett nemzetközi partnerekkel – például a török Nurol Makinával – közösen fejleszt páncélozott járműveket. A 4iG célja, hogy a Rába katonai járműgyártási kapacitását és mérnöki tudását beépítse védelmi portfóliójába, valamint a Széchenyi István Egyetemmel való együttműködéssel erősítse győri kutatás-fejlesztési bázisát.
„A RÁBA felvásárlása meghatározó lépés a 4iG Csoport védelmi ipari stratégiájának megvalósításában. A hagyományos védelmi kompetenciák és az újgenerációs technológiák összekapcsolásával a RÁBA közel 130 éves ipari örökségén alapuló modern nagyvállalat jöhet létre, amely a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes, magyar gyártású és fejlesztésű megoldásokat kínál. Különösen fontos számunkra, hogy ebben a folyamatban olyan stratégiai partnerrel dolgozhatunk együtt, mint a Czechoslovak Group, amely nemzetközi tapasztalataival, technológiai hátterével jelentős mértékben hozzájárulhat a RÁBA megújulásához. A mostani tranzakcióval és a folyamatban lévő akvizíciónkkal integrált, teljes körű védelmi ipari portfóliót hozunk létre a szárazföldi, légi és űripari területeken, amely új exportpiacokat és innovációs lehetőségeket nyithat társaságaink számára” – mondta az akvizíció kapcsán Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke.
Folyamatosan építi űr-és védelmi üzletágát a 4iG
Bejelentésekből, megállapodásokból nincs hiány. Már évekkel ezelőtt megindult a 4iG-nál a nyitás a védelmi ipar irányába, az elsők között a Rheinmetall-lal kötött stratégiai együttműködést a cég. De igazán tavaly pörgött fel igazán a folyamat, az űr-és védelmi területen sorra jöttek a bejelentések, műholdprogramról, űripari gyártóközpontról és védelmi ipari megállapodásokról. A nagy fordulatot a 4iG részvényeinek árfolyamában az hozta el, amikor Jászai Gellért decemberben Elon Musknál vendégeskedett, látszólag ekkor kezdtek el igazán belehinni a befektetők a sztoriba. A Rheinmetall mellett azóta olyan nagyvállalatok lettek már a 4iG partnerei, mint az L3Harris, az Axiom Space, vagy az Azercosmos.
Az év fontosabb megállapodásai ezeken kívül:
- Februárban a lengyel Creotech Instruments űripari vállalattal írt alá megállapodást a 4iG leányvállalata űripari együttműködési lehetőségekről, amivel európai űripari programokat céloznak.
- Szintén februárban a 4iG űripari leányvállalata és a CPI Vertex Antennentechnik szerződést írt alá a cég műholdprogramjához (HUSAT) kapcsolódóan. A szerződés antennák beszerzéséről és telepítéséről szól két magyarországi műholdas földi állomáson. A megállapodás kulcsfontosságú mérföldkő, hiszen ez az első nagy beszállítói szerződés a HUSAT műholdas ökoszisztéma megvalósítása felé vezető úton.
- Áprilisban szándéknyilatkozatot írt alá a 4iG védelmi ipari leányvállalata és az egyesült arab emírségekbeli EDGE Group űripari és drónipari területeken együttműködési lehetőségekről.
- Talán a legnagyobb volumenű bejelentés az volt, hogy a 4iG veheti meg a magyar állam hadiipari érdekeltségeinek nagy részét. A kritikus infrastruktúra, mint a hadiipari ingatlanok, gyárak, üzemek állami tulajdonban maradnának, illetve jogszabályok garantálják, hogy a továbbiakban is rendelkezésre álljanak az államnak a védelmi kapacitások, míg az üzemeltetést és a nemzetközi megrendeléseket a 4iG biztosítaná. Az újonnan létrejövő vállalatban, ami az N7 Defence nevet viseli, a 4iG 75 százalékos részesedéssel rendelkezik a tervek szerint.
- Júliusban a 4iG SDT Zrt. és a Kazakhstan Gharysh Sapary állami űripari vállalat előzetes megállapodást írt alá.
- Nemrégiben pedig 4iG leányvállalata előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást írt alá a HeliControl Kft. 63 százalékos üzletrészének megszerzéséről.
- És még folytatódhat a sor, Jászai Gellért ugyanis meghatalmazott nagykövetként világszerte folytat tárgyalásokat, többek között járt a Pentagonban, a Lockheed Martinnál és a SpaceX-nél is.
- A napokban pedig Törökországban tárgyalt Jászai Gellért, találkozott a Nurol Holding vezetésével, köztük Oğuz Çarmıklı elnökkel és az igazgatóság több tagjával. A magyar honvédség által használt Gidran 4x4 páncélozott járműveket gyártó Nurol Makina tulajdonosaként a holding kiemelt stratégiai partnernek számít a kétoldalú védelmi együttműködésben. A megbeszélések középpontjában a magyar védelmi ökoszisztéma és a Nurol Holding közötti kapcsolatok technológiai és befektetési szempontból történő elmélyítésének lehetőségei álltak. Emellett Jászai Gellért találkozott Haluk Görgün professzorral, a Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) elnökével. A megbeszélésen részt vett Mátis Viktor magyar nagykövet, Sárhegyi István, a 4iG Space and Defence Technologies vezérigazgatója, valamint katonai tanácsadóként Tömböl László. Az SSB – mint a török védelmi ipar fejlesztéséért, beszerzéséért és nemzetközi együttműködéséért felelős intézmény – központi szerepet tölt be Törökország technológiai és ipari bázisának erősítésében.
Egy cseh cég is képbe kerül
A 4iG Csoport tulajdonszerzését, a kötelező nyilvános ajánlattételi szakasz és a Rába Nyrt. átvilágításának eredményes lezárását követően a globális védelmi ipari szereplő, a Czechoslovak Group leányvállalata, a CSG Defence kisebbségi, 37 százalékos közvetett részesedést szerezhet a társaságban, míg a 4iG SDT Zrt. Magyarországon kizárólagos jogokhoz jut a TATRA katonai járművek értékesítése, összeszerelése, szervizelése és disztribúciója terén. A CSG Defence továbbá opciósan akár 49 százalék tulajdonrészt szerezhet a 4iG SDT EGY Zrt.-ben, amely 37 százalékos közvetett részesedést jelent a Rábában.
A Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad cseh üzletember tulajdonában álló ipari és technológiai vállalatcsoport, amely főként a védelmi iparban, a járműgyártásban és a repülőgépiparban aktív. Gyártókapacitásai Európa több országában, az Egyesült Államokban és Indiában találhatók, termékeit világszerte exportálja. A cégcsoport több mint 14 ezer embert foglalkoztat, 2024-ben 5,2 milliárd euró árbevételt ért el, és a SIPRI rangsora szerint a világ 100 legnagyobb védelmi vállalata között van. Főbb leányvállalatai közé tartozik az Excalibur Army, a Tatra Trucks, az MSM Group, a The Kinetic Group és az Eldis. A kopřivnicei Tatra Trucks, amely a világ egyik legrégebbi tehergépjármű-gyártója, 2024-ben 1548 járművet állított elő, többségük védelmi ipari megrendelésre.
A CSG Defence csatlakozása és jövőbeni potenciális kisebbségi tulajdonrésze a vállalat szakmai tudásának, kompetenciájának és kapcsolatainak köszönhetően hosszú távon támogathatja a Rába nemzetközi piacra lépését és a megrendeléseket. A felek hosszú távú célja, hogy a Rába a TATRA járművek globális beszállítói rangsorában a második helyre lépjen elő, és a közép-európai régiót kiszolgáló gyártási és fejlesztési központ jöjjön létre Győrben - olvasható a 4iG közleményében.
Örülhetnek a részvényesek?
A Rába múlt hét pénteki záróára 1580 forint volt, ahhoz képest a 4iG részvényenként 1789 forintos ajánlata 13 százalékkal magasabb.
Idén egyébként a Rába árfolyama 25 százalékot emelkedett, az elmúlt egy évben pedig 20 százalékkal került feljebb az árfolyam, ezzel a gépgyártó részvénye alulteljesítette a szélesebb magyar részvénypiacot, a BUX index ugyanis ezeken az időtávokon 30, illetve 43 százalékot emelkedett.
Update
Közben elindult a hétfői kereskedés a magyar tőzsdén is, a két érintett papír, a 4iG és a Rába árfolyama is nagyot emelkedett.
- A Rába a nyitás után 1790 forintra ugrott fel, vagyis az 1789 forintos ajánlati ár fölé, jelenleg 13,5 százalék pluszban áll az árfolyam.
- A 4iG 6,5 százalék pluszban is volt, 2300 forintig emelkedett az árfolyam.
Címlapkép forrása: rába
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Beütöttek Trump vámjai Kínának, a világot viszont így is felfalja
Miközben az amerikai export zuhanásban van, Kína máshol töretlen sikert arat: itt a részletes elemzés.
Történelmi fordulat: Amerika feladja a Kína elleni harcot, teljesen új irányba fordul
Trump inkább otthon akar rendet rakni.
Többségi tulajdont szerez a 4iG a Rábában
1789 forintos ajánlatot kaptak a részvényesek.
Otthon Start-igénylők, figyelem: nagy könnyítést jelentett be a NAV
Online is kérhető keresetkimutatás a hitelfelvételhez.
Putyin jobbkeze szerint valójában Európa „féktelen militarizmusa” a háború lezárásának legfőbb akadálya
Fanatizmussal vádolja az EU-t.
Úgy tűnik, elfogyott Trump türelme: egyszer és mindenkorra véget vetne az orosz-ukrán háborúnak
Egy újabb kör találkozó jöhet.
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.