Többségi tulajdont szerez a 4iG a Rábában

A 4iG újabb stratégiai lépést tett védelmi ipari portfóliójának bővítése érdekében. Leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projekttársaságán keresztül megszerzi a tőzsdén jegyzett Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és a tőkepiaci törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó, közel 25 százaléknyi közkézhányadra. Az ajánlati ár részvényenként 1789 forint, ami mintegy 13 százalékkal magasabb a Rába legutóbbi tőzsdei záróáránál. A közel 25 milliárd forintosra becsült tranzakció finanszírozása saját forrásból és külső hitelekből valósul meg. A hírre mindkét érintett cég részvényárfolyama nagyot emelkedett.

Ajánlatot tesz a 4iG

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektvállalata (4iG SDT EGY Zrt.) tőzsdén kívüli részvényadásvételi-szerződések keretében megvásárolja a Rába Nyrt. többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és

1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre.

A tranzakció részletei

A 4iG SDT Zrt. a tranzakció céljára létrehozott projekttársaságon keresztül (4iG SDT EGY Zrt.) 54,34 százalékos tulajdonrészt vásárol az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-től, valamint 20 százalékos részvénycsomagot a Széchenyi István Egyetemért Alapítványtól.

A részvényadásvételi szerződések a versenyhatósági jóváhagyások és egyéb zárási feltételek teljesülését követően lépnek hatályba. A fennmaradó, közel 25 százalékos (24,77%) tulajdonrész megszerzésére a 4iG SDT EGY Zrt. a tőkepiaci törvény alapján kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a közkézhányadot birtokló kisrészvényesek számára. Az egységes, 1789 forintos részvényenkénti árat a társaság a jogszabályi háttérnek megfelelően, az egy részvényre jutó saját tőke alapján határozta meg, és ez az érték minden tranzakciós elem esetében azonos. A nyilvános vételi ajánlattételi eljárás október közepéig zárulhat le.

Ki volt eddig a Rába tulajdonosa?

A Rábának 2 nagytulajdonosa van:

N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-nek 54,34 százalék a tulajdoni hányada,

a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány a Rába 20 százalékos tulajdonosa.

Vagyis ezt a két részvénycsomagot szerzi meg a 4iG, és ajánlatot tesz a többi részvényesnek.

A közkézhányad jelenleg 25,66 százalék, ezekre a részvényekre tesz kötelező nyilvános vételi ajánlatot részvényenként 1789 forintos áron a 4iG.

Hogy jön ki a matek?

A közel 25 milliárd forintos tranzakció finanszírozása saját tőke és külső hitelforrás kombinációjával valósul meg.

Azt tudjuk tehát, hogy a teljes tranzakció közel 25 milliárd forintos. Ha ezt az összeget leosztjuk a Rába összesen 13,47 millió darab részvényével, akkor

Rába részvényenként 1856 forint adódik.

Miközben az ajánlati ár a közkézhányadba tartozó részvényekre 1789 forint.

Ezt a látszólagos ellentmondást úgy lehet feloldani, hogy a 4iG vélhetően magasabb összeget fizet részvényenként a két nagytulajdonos, az N7 Holding és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány részvényeiért,

számításaink szerint részvényenként 1878 forintot.

Mit vesz a 4iG?

A közel 130 éves Rába Magyarország egyik meghatározó járműipari vállalata, amely futóműveket, főegységeket és alkatrészeket gyárt haszongépjárművekhez, mezőgazdasági és építőipari gépekhez. Termékeit főként Észak-Amerikába, az Európai Unióba és kisebb mértékben Japánba exportálja. A cég több évtizedes tapasztalattal bír a védelmi iparban: járműveit a Magyar Honvédség is használja, emellett nemzetközi partnerekkel – például a török Nurol Makinával – közösen fejleszt páncélozott járműveket. A 4iG célja, hogy a Rába katonai járműgyártási kapacitását és mérnöki tudását beépítse védelmi portfóliójába, valamint a Széchenyi István Egyetemmel való együttműködéssel erősítse győri kutatás-fejlesztési bázisát.

„A RÁBA felvásárlása meghatározó lépés a 4iG Csoport védelmi ipari stratégiájának megvalósításában. A hagyományos védelmi kompetenciák és az újgenerációs technológiák összekapcsolásával a RÁBA közel 130 éves ipari örökségén alapuló modern nagyvállalat jöhet létre, amely a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes, magyar gyártású és fejlesztésű megoldásokat kínál. Különösen fontos számunkra, hogy ebben a folyamatban olyan stratégiai partnerrel dolgozhatunk együtt, mint a Czechoslovak Group, amely nemzetközi tapasztalataival, technológiai hátterével jelentős mértékben hozzájárulhat a RÁBA megújulásához. A mostani tranzakcióval és a folyamatban lévő akvizíciónkkal integrált, teljes körű védelmi ipari portfóliót hozunk létre a szárazföldi, légi és űripari területeken, amely új exportpiacokat és innovációs lehetőségeket nyithat társaságaink számára” – mondta az akvizíció kapcsán Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke.

Folyamatosan építi űr-és védelmi üzletágát a 4iG

Bejelentésekből, megállapodásokból nincs hiány. Már évekkel ezelőtt megindult a 4iG-nál a nyitás a védelmi ipar irányába, az elsők között a Rheinmetall-lal kötött stratégiai együttműködést a cég. De igazán tavaly pörgött fel igazán a folyamat, az űr-és védelmi területen sorra jöttek a bejelentések, műholdprogramról, űripari gyártóközpontról és védelmi ipari megállapodásokról. A nagy fordulatot a 4iG részvényeinek árfolyamában az hozta el, amikor Jászai Gellért decemberben Elon Musknál vendégeskedett, látszólag ekkor kezdtek el igazán belehinni a befektetők a sztoriba. A Rheinmetall mellett azóta olyan nagyvállalatok lettek már a 4iG partnerei, mint az L3Harris, az Axiom Space, vagy az Azercosmos.

Az év fontosabb megállapodásai ezeken kívül:

Februárban a lengyel Creotech Instruments űripari vállalattal írt alá megállapodást a 4iG leányvállalata űripari együttműködési lehetőségekről, amivel európai űripari programokat céloznak.

Szintén februárban a 4iG űripari leányvállalata és a CPI Vertex Antennentechnik szerződést írt alá a cég műholdprogramjához (HUSAT) kapcsolódóan. A szerződés antennák beszerzéséről és telepítéséről szól két magyarországi műholdas földi állomáson. A megállapodás kulcsfontosságú mérföldkő, hiszen ez az első nagy beszállítói szerződés a HUSAT műholdas ökoszisztéma megvalósítása felé vezető úton.

Áprilisban szándéknyilatkozatot írt alá a 4iG védelmi ipari leányvállalata és az egyesült arab emírségekbeli EDGE Group űripari és drónipari területeken együttműködési lehetőségekről.

Talán a legnagyobb volumenű bejelentés az volt, hogy a 4iG veheti meg a magyar állam hadiipari érdekeltségeinek nagy részét. A kritikus infrastruktúra, mint a hadiipari ingatlanok, gyárak, üzemek állami tulajdonban maradnának, illetve jogszabályok garantálják, hogy a továbbiakban is rendelkezésre álljanak az államnak a védelmi kapacitások, míg az üzemeltetést és a nemzetközi megrendeléseket a 4iG biztosítaná. Az újonnan létrejövő vállalatban, ami az N7 Defence nevet viseli, a 4iG 75 százalékos részesedéssel rendelkezik a tervek szerint.

Júliusban a 4iG SDT Zrt. és a Kazakhstan Gharysh Sapary állami űripari vállalat előzetes megállapodást írt alá.

Nemrégiben pedig 4iG leányvállalata előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást írt alá a HeliControl Kft. 63 százalékos üzletrészének megszerzéséről.

És még folytatódhat a sor, Jászai Gellért ugyanis meghatalmazott nagykövetként világszerte folytat tárgyalásokat, többek között járt a Pentagonban, a Lockheed Martinnál és a SpaceX-nél is.

A napokban pedig Törökországban tárgyalt Jászai Gellért, találkozott a Nurol Holding vezetésével, köztük Oğuz Çarmıklı elnökkel és az igazgatóság több tagjával. A magyar honvédség által használt Gidran 4x4 páncélozott járműveket gyártó Nurol Makina tulajdonosaként a holding kiemelt stratégiai partnernek számít a kétoldalú védelmi együttműködésben. A megbeszélések középpontjában a magyar védelmi ökoszisztéma és a Nurol Holding közötti kapcsolatok technológiai és befektetési szempontból történő elmélyítésének lehetőségei álltak. Emellett Jászai Gellért találkozott Haluk Görgün professzorral, a Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) elnökével. A megbeszélésen részt vett Mátis Viktor magyar nagykövet, Sárhegyi István, a 4iG Space and Defence Technologies vezérigazgatója, valamint katonai tanácsadóként Tömböl László. Az SSB – mint a török védelmi ipar fejlesztéséért, beszerzéséért és nemzetközi együttműködéséért felelős intézmény – központi szerepet tölt be Törökország technológiai és ipari bázisának erősítésében.

Egy cseh cég is képbe kerül

A 4iG Csoport tulajdonszerzését, a kötelező nyilvános ajánlattételi szakasz és a Rába Nyrt. átvilágításának eredményes lezárását követően a globális védelmi ipari szereplő, a Czechoslovak Group leányvállalata, a CSG Defence kisebbségi, 37 százalékos közvetett részesedést szerezhet a társaságban, míg a 4iG SDT Zrt. Magyarországon kizárólagos jogokhoz jut a TATRA katonai járművek értékesítése, összeszerelése, szervizelése és disztribúciója terén. A CSG Defence továbbá opciósan akár 49 százalék tulajdonrészt szerezhet a 4iG SDT EGY Zrt.-ben, amely 37 százalékos közvetett részesedést jelent a Rábában.

A Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad cseh üzletember tulajdonában álló ipari és technológiai vállalatcsoport, amely főként a védelmi iparban, a járműgyártásban és a repülőgépiparban aktív. Gyártókapacitásai Európa több országában, az Egyesült Államokban és Indiában találhatók, termékeit világszerte exportálja. A cégcsoport több mint 14 ezer embert foglalkoztat, 2024-ben 5,2 milliárd euró árbevételt ért el, és a SIPRI rangsora szerint a világ 100 legnagyobb védelmi vállalata között van. Főbb leányvállalatai közé tartozik az Excalibur Army, a Tatra Trucks, az MSM Group, a The Kinetic Group és az Eldis. A kopřivnicei Tatra Trucks, amely a világ egyik legrégebbi tehergépjármű-gyártója, 2024-ben 1548 járművet állított elő, többségük védelmi ipari megrendelésre.

A CSG Defence csatlakozása és jövőbeni potenciális kisebbségi tulajdonrésze a vállalat szakmai tudásának, kompetenciájának és kapcsolatainak köszönhetően hosszú távon támogathatja a Rába nemzetközi piacra lépését és a megrendeléseket. A felek hosszú távú célja, hogy a Rába a TATRA járművek globális beszállítói rangsorában a második helyre lépjen elő, és a közép-európai régiót kiszolgáló gyártási és fejlesztési központ jöjjön létre Győrben - olvasható a 4iG közleményében.

Örülhetnek a részvényesek?

A Rába múlt hét pénteki záróára 1580 forint volt, ahhoz képest a 4iG részvényenként 1789 forintos ajánlata 13 százalékkal magasabb.

Idén egyébként a Rába árfolyama 25 százalékot emelkedett, az elmúlt egy évben pedig 20 százalékkal került feljebb az árfolyam, ezzel a gépgyártó részvénye alulteljesítette a szélesebb magyar részvénypiacot, a BUX index ugyanis ezeken az időtávokon 30, illetve 43 százalékot emelkedett.

Update

Közben elindult a hétfői kereskedés a magyar tőzsdén is, a két érintett papír, a 4iG és a Rába árfolyama is nagyot emelkedett.

A Rába a nyitás után 1790 forintra ugrott fel, vagyis az 1789 forintos ajánlati ár fölé, jelenleg 13,5 százalék pluszban áll az árfolyam.

A 4iG 6,5 százalék pluszban is volt, 2300 forintig emelkedett az árfolyam.

