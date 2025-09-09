  • Megjelenítés
Bemutatták az iPhone 17-et: itt vannak a magyar árak
Üzlet

Az Apple kedden bemutatta új, vékonyabb iPhone „Air” modellt, amely vadonatúj processzorral érkezik, valamint az iPhone 17-et, a vállalat zászlóshajójának legfrissebb kiadását.

A magyarországi árak a következőképp alakulnak:

  • iPhone 17 (256 GB): 399 990 Ft
  • iPhone 17 (512 GB): 499 990 Ft
  • iPhone 17 Pro (256 GB): 549 990 Ft
  • iPhone 17 Pro (512 GB): 649 990 Ft
  • iPhone 17 Pro (1 TB): 749 990 Ft
  • iPhone 17 Pro Max (256 GB): 599 990 Ft
  • iPhone 17 Pro Max (512 GB): 699 990 Ft
  • iPhone 17 Pro Max (1 TB): 799 990 Ft
  • iPhone 17 Pro Max (2 TB): 999 990 Ft
  • iPhone 17 Air (256 GB): 499 990 Ft
  • iPhone 17 Air (512 GB): 599 990 Ft
  • iPhone 17 Air (1 TB): 699 990 Ft

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

