Bemutatták az iPhone 17-et: itt vannak a magyar árak

A magyarországi árak a következőképp alakulnak:
- iPhone 17 (256 GB): 399 990 Ft
- iPhone 17 (512 GB): 499 990 Ft
- iPhone 17 Pro (256 GB): 549 990 Ft
- iPhone 17 Pro (512 GB): 649 990 Ft
- iPhone 17 Pro (1 TB): 749 990 Ft
- iPhone 17 Pro Max (256 GB): 599 990 Ft
- iPhone 17 Pro Max (512 GB): 699 990 Ft
- iPhone 17 Pro Max (1 TB): 799 990 Ft
- iPhone 17 Pro Max (2 TB): 999 990 Ft
- iPhone 17 Air (256 GB): 499 990 Ft
- iPhone 17 Air (512 GB): 599 990 Ft
- iPhone 17 Air (1 TB): 699 990 Ft
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
