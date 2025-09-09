  • Megjelenítés
Feltörtek a hackerek egy vagyonkezelési startupot
Feltörtek a hackerek egy vagyonkezelési startupot

A Wealthsimple kanadai vagyonkezelési platform adatvédelmi incidenst jelentett be, amely során ügyfelei személyes adatai kerültek illetéktelen kezekbe - közölte a Finextra. A csalásokról és a kiberbiztonságról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
A biztonsági incidens során

  • kapcsolattartási adatok,
  • kormányzati azonosítók,
  • pénzügyi információk (például számlaszámok),
  • IP-címek,
  • társadalombiztosítási számok és születési dátumok is kiszivárogtak.

A támadás a cég

hárommillió ügyfelének kevesebb mint egy százalékát érintette.

A Wealthsimple közleménye szerint az incidensben nem történt pénzlopás, jelszavak sem kerültek illetéktelen kezekbe, és minden ügyfélszámla továbbra is biztonságban van.

A fintech vállalat augusztus 30-án észlelte az incidenst, és külső szakértőket vont be a vizsgálatba. Megállapították, hogy egy

megbízható harmadik fél által írt speciális szoftvercsomag kompromittálódott.

Az érintett ügyfeleket értesítették, és két év ingyenes hitelmonitoring és védelmi szolgáltatást ajánlottak fel számukra.

