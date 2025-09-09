  • Megjelenítés
Itt a magyar inflációs adat - Mutatjuk a piaci reakcókat
Itt a magyar inflációs adat - Mutatjuk a piaci reakcókat

Portfolio
Az ázsiai tőzsdéken többnyire esést láthatunk kedd reggel, ezt követően Európában óvatos emelkedést láthatunk. A francia börze emelkedik azt követően, hogy kormányválság alakult ki az országban. Idehaza is jó a hangulat, a hétfői kereskedés után kedden is raliznak a Rába részvényei, miután a 4iG többségi részesedést szerez a vállalatban.

Idehaza az augusztusi inflációs adatra volt érdemes figyelni reggel, míg külföldön az amerikai munkaerőpiaci adatok éves revíziójára figyelnek a befektetők. Utóbbi különösen azért fontos, mivel az elmúlt hónapokban nagyon rossz számok érkeztek az Egyesült Államok munkaerőpiacáról.
A BYD szerint vérengzés jön a kínai autógyártóknál

A BYD szerint mintegy 100 autógyártónak kell elhagynia a kínai piacot, miután Peking fellép az agresszív árkedvezmények ellen. A világ legnagyobb elektromos járműgyártója szerint a túlzott gyártási kapacitás és az árháborúk fenntarthatatlanná teszik a jelenlegi piaci helyzetet - írta a Financial Times.

Csökkent a francia ipar

A francia ipari termelés júliusban 1,1 százalékkal csökkent, ami rossz kezdetet jelent a negyedévnek, különösen a héten kialakult kormányválság fényében - közölte a Bloomberg.

Többnyire kis pluszok

A nyitást követően a vezető európai részvényindexek közül az angol FTSE 0,1 százalékos pluszban, a német DAX pedig 0,1 százalékos mínuszban van.

A francia CAC index eközben a kormányválság hírére mintegy 0,3 százalékot emelkedett.

Ralizik tovább a Rába

A Rába árfolyama már 4,1 százalékos pluszban van azt követően, hogy tegnap 18 százalékot emelkedtek a cég részvényei.

Az emelkedés oka, hogy a 4iG többségi részesedést szerez a vállalatban. A 4iG árfolyama eközben 0,9 százalékos pluszban van.

Az OTP vezeti a blue chipek emelekdését

A BUX 0,4 százalékos pluszban van már. A blue chipek közül az OTP 0,7, a Richter 0,2, a Mol és a Richter pedig egyaránt 0,1-0,1 százalékos pluszban vannak.

Bemondta a Bank of America, hogy állnak ebben a negyedévben

A Bank of America befektetési banki díjbevételei 10-15 százalékkal növekedhetnek a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest Alastair Borthwick pénzügyi igazgató hétfői bejelentése szerint - írja a Reuters.

Emelkedéssel kezd a magyar tőzsde

A BUX index 0,2 százalékot pluszban nyitott kedd reggel az inflációs adat közzététele után.

Forradalmi javaslat: megszűnhetnek a negyedéves gyorsjelentések Amerikában

Több mint öt évtizede már, hogy minden negyedévben közzé kell tenniük pénzügyi beszámolóikat az amerikai tőzsdei cégeknek. Egy új javaslat azonban alapjaiban írhatja át ezt a rendszert. A Long-Term Stock Exchange (LTSE) a Wall Street Journal értesülései szerint a tőzsdefelügyelethez (SEC) fordul annak érdekében, hogy a vállalatok számára opcionálissá tegyék a negyedéves jelentéstételt, és bevezessék a féléves közzétételt.  

Megjött a várva várt adat - Mit csinál a forint?

Augusztusban 4,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Előzetesen az elemzők pont ezt várták, vagyis a nyár végi árfolyamatok nem okoztak meglepetést. A forint az adatot éves csúcsa közelében várja, de a piacokat ma a francia események is mozgathatják, miután François Bayrou miniszterelnök elvesztette a bizalmi szavazást.

Itt a friss inflációs adat!

Augusztusban 4,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Előzetesen az elemzők pont azt várták, hogy a júliusi inflációval megegyező mértékű, 4,3%-os inflációról számol be a Központi Statisztikai Hivatal, vagyis a nyár végi árfolyamatok nem okoztak meglepetést.

Törökországban tárgyal Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete törökországi hivatalos látogatása második napján több kiemelt szereplővel és intézménnyel folytatott megbeszéléseket a védelem, az űrkutatás és a technológia területén. A magyar delegációban Mátis Viktor, Magyarország ankarai nagykövete, valamint a 4iG Space and Defence Technologies szakértői vettek részt - derül ki a LinedIn-en közzétett posztból.

Jól manőverezett a világ legrégebbi bankja, övé lehet a nagy rivális

A Monte dei Paschi di Siena (MPS) megszerezte a Mediobanca részvényeinek 62%-át, ami jelentős változásokat hoz az olasz pénzügyi szektorban, és várhatóan Alberto Nagel vezérigazgató távozásához vezet - írja a Reuters.

Ezt biztos nem teszik ki az ablakba a Teslánál

A Tesla piaci részesedése az Egyesült Államokban közel nyolcéves mélypontra esett augusztusban, amikor a vevők az egyre szélesedő kínálatból választhatnak, miközben a Tesla kezd a háttérbe szorulni öregedő kínálatával - derül ki a Cox Automotive kutatócég előzetes adataiból.

Itt a hivatalos ajánlat: ellenséges bankfelvásárlás indulhat Európa nyugati felén

A BBVA spanyol nagybank hivatalosan is elindította 14,8 milliárd eurós ellenséges felvásárlási ajánlatát a versenytárs Sabadell bank részvényeire. Elemzők szerint az ajánlott ár emelésére lehet szükség, mivel Sabadell részvényei már meghaladták az eredeti ajánlati árat.

Valami olyan történik az arannyal, amire az 1970-es évek óta nem volt példa

A rossz amerikai gazdasági adatok és a Federal Reserve függetlenségével kapcsolatos aggályok közepette történelmi csúcsra ért kedd reggel az arany árfolyama. Ráadásul most valami olyan történik a nemesfémmel, amire az 1970-es évek óta nem volt példa.

Politikai elfogultság a bankoknál: Trump odalépett, a felügyelet máris intézkedik

Az amerikai bankfelügyelet új irányelveket vezetett be a politikai vagy vallási alapú bankszámla-megszüntetések megakadályozására, miután Donald Trump elnök arra utasította a felügyeleti szerveket, hogy vizsgálják meg a bankok politikai elfogultságát - írja a Reuters.

Óriási befektetés rázza fel a mesterséges intelligencia piacát

Az ASML 1,3 milliárd eurós befektetéssel válik a Mistral AI fő részvényesévé, miközben stratégiai partnerséget is kötnek a mesterséges intelligencia technológiák fejlesztésére.

Kis mozgásokkal indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,63 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,88 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,24 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,03 százalékot eshet, míg a FTSE 0,14 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,11 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,16 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,18 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma jön magyar oldalról a hét legfontosabb adata, az augusztusi infláció. Nagy kérdés, hogy július után tud-e folytatódni az infláció mérséklődése. Nemzetközi fronton francia ipari termelés érkezik, de ami igazán érdekli a befektetőket, az az amerikai munkaerőpiaci adatok éves revíziója. A korábbi években masszív lefelé irányuló revíziók voltak, és az elmúlt hónapok alapján idén sem várható kellemes meglepetés. Mivel a múlt pénteki munkaerőpiaci adat után elfogyott a tőzsdei emelkedés ereje, a csütörtöki inflációs adat mellett erre figyelnek leginkább a befektetők.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,2 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 38,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 514,95 0,3% -0,1% 3,0% 7,0% 12,8% 65,5%
S&P 500 6 495,15 0,2% 0,5% 1,7% 10,4% 20,1% 94,9%
Nasdaq 23 762,3 0,5% 1,5% 0,6% 13,1% 29,0% 114,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 43 643,81 1,5% 3,4% 4,4% 9,4% 19,9% 87,5%
Hang Seng 25 633,91 0,8% 0,1% 3,1% 27,8% 46,9% 4,1%
CSI 300 4 467,57 0,2% -1,2% 8,8% 13,5% 38,3% -4,8%
Európai részvényindexek              
DAX 23 807,13 0,9% -1,0% -1,5% 19,6% 30,1% 83,6%
CAC 7 734,84 0,8% 0,3% -0,1% 4,8% 5,2% 55,5%
FTSE 9 221,44 0,1% 0,3% 1,4% 12,8% 12,7% 55,5%
FTSE MIB 41 723,69 0,3% -1,6% 0,2% 22,0% 25,3% 115,3%
IBEX 15 002,2 1,0% 0,4% 1,2% 29,4% 34,3% 115,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 102 973,7 -0,2% -0,7% -1,3% 29,8% 42,4% 193,9%
ATX 4 646,82 1,1% 0,0% -1,6% 26,9% 29,7% 109,5%
PX 2 284,77 0,0% 0,6% 0,0% 29,8% 43,5% 152,8%
Magyar blue chipek              
OTP 29 940 -0,5% 0,1% -1,6% 38,0% 63,6% 191,0%
Mol 2 880 -0,7% -1,8% -3,9% 5,5% 8,9% 75,2%
Richter 10 380 1,1% -0,9% -1,0% -0,2% -2,1% 41,2%
Magyar Telekom 1 882 -0,8% -2,9% 3,5% 47,7% 83,4% 424,2%
Nyersanyagok              
WTI 62,6 0,6% -2,7% -3,6% -13,6% -8,7% 70,3%
Brent 65,53 0,0% -3,9% -1,7% -12,3% -8,5% 64,4%
Arany 3 645,61 1,7% 4,8% 7,5% 38,9% 45,0% 89,2%
Devizák              
EURHUF 393,4500 0,2% -0,4% -0,5% -4,4% -0,2% 9,8%
USDHUF 334,9937 0,1% -0,6% -1,2% -15,7% -5,5% 10,2%
GBPHUF 452,8301 0,0% -0,9% -0,9% -9,0% -2,9% 14,9%
EURUSD 1,1745 0,1% 0,3% 0,8% 13,4% 5,6% -0,4%
USDJPY 147,0800 0,0% -0,1% -0,5% -6,4% 3,3% 38,8%
GBPUSD 1,3535 0,1% -0,1% 0,7% 8,1% 2,7% 3,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 112 098 1,3% 2,6% -3,9% 18,8% 107,8% 1 007,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,03 -1,1% -4,2% -5,6% -11,9% 8,4% 489,4%
10 éves német állampapírhozam 2,6 -0,8% -4,0% -2,0% 9,8% 23,0% -626,6%
10 éves magyar állampapírhozam 7,15 -0,7% -0,4% 2,1% 8,0% 14,2% 194,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Ha ez igaz, nem csak a Fed kerül bajba, de a befektetéseid is

Mi van, ha lépést tévesztettek a profik?

330 alatt kezd a forint – Segíthet még a Brexit-káosz megoldása?

Címlapkép forrása: Bet_Noire

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

