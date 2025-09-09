Itt a magyar inflációs adat - Mutatjuk a piaci reakcókat

A Rába árfolyama már 4,1 százalékos pluszban van azt követően, hogy tegnap 18 százalékot emelkedtek a cég részvényei.

Az emelkedés oka, hogy a 4iG többségi részesedést szerez a vállalatban. A 4iG árfolyama eközben 0,9 százalékos pluszban van.